Une facture salée pour un couple de Rock Forest

Un couple de Rock Forest a reçu une bien mauvaise surprise cet été lorsqu’ils ont su qu’ils devraient débourser plus de 60 000 $ pour des travaux permanents, soit plus de la moitié de la valeur de leur terrain. Aujourd’hui, le couple dit être au pied du mur et à court de solutions.

C’est en 2011 qu’Isabelle Lafontaine et Émile Lanoix ont décidé d’acheter leur maison située sur la rue Haut-Bois, à Rock Forest. Ce qui leur a plu : le cachet et la tranquillité qu’offre son grand terrain boisé. Quelques années plus tard, la construction de résidences débute juste derrière chez eux.

On en avait entendu parler, mais pas plus. On savait qu’il y avait de quoi qui s’en venait, mais on ne savait pas que ça nous toucherait à ce point-là , explique Émile Lanoix.

En juillet 2019, la Ville de Sherbrooke les avise qu’ils auront des frais à payer pour des travaux de pavage et de raccordement d'aqueduc qui auront lieu à l'extrémité de leur terrain. Ils reçoivent finalement leur facture le 29 août dernier d’un montant de près de 63 000 $, soit bien plus que la moitié de la valeur de leur terrain qui vaut 108 000 $.

Avoir su qu’il y aurait une facture de ce montant-là, on n’aurait jamais acheté. Émile Lanoix

On était en état de choc. On s’est dit que ça ne se pouvait pas et qu’ils s’étaient trompés dans le calcul , se remémore Isabelle Lafontaine.

Après une rencontre avec la Ville, ce montant est bel et bien confirmé. Le couple possède un grand terrain qui est composé de deux lots et les nouvelles infrastructures que construit la ville donnent sur ce deuxième lot du couple. Sherbrooke fait valoir que « la valeur de leur terrain augmentera en conséquence des travaux effectués. »

Selon la Ville, l’une des solutions serait de vendre cette deuxième partie de leur terrain qui est demeuré boisé. Mais ce n’est pas une option pour Émile et Isabelle.

Pour nous, ce n’était pas une option de diviser ce terrain et même si nous en arrivons là, après les frais d’arpentage (1000 $), les frais de notaire (800 $), les frais de parc (10 800 $), et les frais de réaménagement et de déplacement de notre remise à additionner aux 63 000 $, nous serons perdants , explique Mme Lafontaine.

Le couple a acheté la maison en raison du cachet et la tranquillité qu’offre son grand terrain boisé. Photo : Radio-Canada / John Naïs

60 jours pour payer la facture

Une fois les travaux terminés, le couple aura 60 jours pour s'acquitter de cette somme en un seul et unique versement.

On était un peu abasourdis de tout ça. J’ai demandé ce qu’il allait arriver si on n’avait pas les sous pour payer. On nous a dit qu’on aurait un contentieux. Isabelle Lafontaine

Le couple dit avoir fait d’autres démarches, sans succès. On s’est fait dire que c’est le règlement qui avait été voté , confie-t-elle. Ce règlement-là a été voté par des gens à la Ville et ça ne fait pas de sens. On trouve ça abusif. Ce sont des gens qui ont voté ces règlements-là. Est-ce qu’il y a possibilité de les revoir?

Le règlement en question est le règlement 1204, adopté dans le cadre de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme, fait savoir la Ville de Sherbrooke dans un courriel. Cette procédure découle donc de la législation provinciale et toutes les villes du Québec peuvent adopter un règlement similaire. La plupart des villes en ont effectivement adopté un , explique la Ville.

Une entente de paiement impossible

S’ils ne parviennent pas à infirmer cette décision de la Ville, les deux Sherbrookois voudraient au moins avoir une entente de paiement. Une solution qui ne semble pas être une option pour la Ville de Sherbrooke.

Dans sa réponse écrite, la Ville fait savoir que le couple a eu deux ans pour trouver une entente avec une institution bancaire et que la Ville n’agit qu’en tant qu’intermédiaire dans ce dossier.

L’estimation des coûts leur a été transmise le 29 août 2019 et les travaux ont débuté en 2019 et seront probablement terminés en 2021. Une fois les travaux terminés, une évaluation des coûts réels sera effectuée par la Ville et c’est à ce moment que les citoyens recevront une facture à acquitter dans les 60 jours, car la Ville n’agit que comme un intermédiaire entre le promoteur et les bénéficiaires-tiers. Ils ont donc deux ans, depuis l’annonce, pour trouver une entente avec une institution bancaire , mentionne-t-on.

Contacté par Radio-Canada Estrie, le promoteur n’a pas voulu émettre de commentaire sur ce dossier.