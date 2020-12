États-Unis : les employeurs peuvent exiger que leurs employés se fassent vacciner

Les dirigeants d’entreprises jouent un rôle important dans la vaccination d'un nombre suffisant de personnes pour atteindre l'immunité collective, selon les experts de la santé publique. Ils ont ainsi le pouvoir de forcer certains Américains à recevoir le vaccin qui, autrement, s’en seraient abstenus, puisque leur emploi en dépend.

L’avis de la Commission américaine pour l'égalité des chances dans l'emploi (EEOC), l'agence chargée de faire appliquer les lois contre la discrimination sur le lieu de travail, était attendu par les employeurs puisque cette question épineuse doit prendre la loi américaine sur les personnes handicapées en compte, notamment pour les enjeux de problèmes médicaux et de confidentialité.

La loi sur les handicaps limite la capacité des employeurs à exiger des examens médicaux tels que des tests sanguins, des analyses d'haleine et des contrôles de pression sanguine pour obtenir des informations sur l'état physique ou mental d'un employé.

L’obligation pour un employé d’obtenir le vaccin contre la COVID-19 n’est toutefois pas comprise dans cette définition, a tranché la Commission.

Si un vaccin est administré par un employeur pour protéger son employé contre la COVID-19, il ne cherche pas à obtenir des informations sur son état de santé, a-t-elle déclaré. Il ne s'agit donc pas d'un examen médical.

La défiance des populations inquiète les scientifiques

Ces directives sont publiées dans un contexte de scepticisme à l'égard des vaccinations parmi une grande partie de la population. En octobre, des scientifiques ont appelé les gouvernements à agir contre la défiance du public, qui pourrait entraver l’immunisation collective.

Le Dr Anthony Fauci, immunologue très respecté dans le pays, a lui aussi avoué en novembre qu’il espérait que le vaccin attirerait une plus grande adhérence.

Si on a un vaccin hautement efficace et que seule une proportion relativement petite de 40 % à 50 % de la population est vaccinée, on n'aura pas l'immunité collective dont on a besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de faire vacciner autant de gens que possible , a-t-il fait valoir.

Seuls 42 % des Noirs américains disent avoir l'intention de se faire vacciner, selon un sondage du Pew Research Center, et 58 % des Américains ont indiqué qu'ils allaient se prévaloir d'un vaccin contre la COVID-19, selon un sondage Gallup Panel de novembre.

Le vice-président américain Mike Pence a d’ailleurs reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech en direct à la télévision dans le but de renforcer la confiance dans ce vaccin.