Énergie Yukon vise une production quasi entièrement renouvelable en 10 ans

Le plan, résolument ambitieux, vise à répondre à la demande anticipée en énergie de la prochaine génération de Yukonnais tout en atteignant les objectifs de réduction de gaz à effet de serre établis par le gouvernement territorial dans sa grande stratégie sur les changements climatiques.

Le plan prévoit une dizaine de projets dont certains sont déjà en cours de planification. D'autres, à plus long terme, nécessitent encore l’obtention d’un financement.

Le PDG d’Énergie Yukon, Andrew Hall, a bon espoir que le plan dans son ensemble obtiendra l’aval des gouvernements. C’est un plan qui en termes relatifs est atteignable. [...] Le plan en soi est moins ambitieux que ceux des territoires voisins.

Jusqu’ici, nous avons une bonne réception. Les gouvernements aiment le fait qu’on mise sur un apport à notre système en énergie renouvelable, qui vient en collaboration avec la Colombie-Britannique et les Premières Nations. [...] C’est un plan qui coche plusieurs cases.

Pour maximiser la génération d’énergie au territoire, le plan prévoit plusieurs partenariats avec les producteurs indépendants d’électricité, comme les projets de ferme solaire ou éolienne de certaines Premières Nations.

Projets d'infrastructures proposés par Énergie Yukon, dans l’ordre d’exécution

Stockage d’énergie sur piles au montant de 30 millions de dollars

Ce projet, dont le financement a été sécurisé, sera situé près de la centrale de Whitehorse après que certains résidents se sont opposés à l’emplacement proposé dans un secteur au nord de la capitale. Les piles auront une capacité de 8 mégawatts / 40 mégawattheures.

Augmentation du stockage d’eau des lacs du sud du Yukon

Ce projet, qui a initialement soulevé l’ire des riverains, propose d’augmenter le niveau des lacs de 30 cm, ce qui permettra à la centrale de Whitehorse de générer 6,5 gigawattheures annuellement.

Expansion de la minicentrale d’Atlin, en Colombie-Britannique

Bien qu’il s’agisse d’un projet à plus long terme, Andrew Hall affirme que les négociations sont déjà en cours depuis plusieurs mois auprès de la Première Nation Taku River Tlingit, la propriétaire de la centrale.

Centrale d’accumulation par pompage du lac Moon

Ce projet propose d’installer une turbine au bas d’une dénivellation de 3900 mètres entre le lac Moon et le lac Tutshi dans le sud du territoire. Le PDG d’Énergie Yukon affirme que le site est de classe mondiale pour un projet d'accumulation par pompage, aussi appelé pompage-turbinage  (Nouvelle fenêtre) et qui consiste à pomper l’eau vers le lac et faire tourner la turbine en hiver quand le besoin en énergie est le plus important.

Ligne de transmission vers Skagway, en Alaska

Cette ligne de 138 kilovolts permettrait de vendre l’excès en électricité dont dispose Énergie Yukon en été pour alimenter le village alaskien enclavé qui peine à fournir en énergie les nombreux bateaux de croisière qui s’y arrêtent.