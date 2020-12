COVID-19 : 11 décès et 624 personnes de plus infectées en Colombie-Britannique

Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique recensent 624 personnes nouvellement infectées et 11 décès dus à la COVID-19 en 24 heures. Actuellement, 356 personnes sont hospitalisées et une nouvelle éclosion a été rapportée au Rossdown Natural Foods.

La province a rappelé dans un communiqué qu’il est important de ne pas relâcher l’effort collectif alors que les fêtes de fin d’année se rapprochent.

Les autorités sanitaires ont aussi indiqué que 2592 des 3900 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech qu'elle a reçu ont été administrées à des travailleurs de la santé depuis le début de la campagne de vaccination.

Alors que de nouveaux vaccins arriveront dans les semaines à venir, nous devons tous être patients et continuer à suivre les ordres de santé publique pour assurer la sécurité de nos communautés , peut-on lire dans le communiqué.

Les autorités ajoutent que cette période des fêtes de fin d'année ne ressemblera à aucune autre et que les mesures que nous prendrons dans les derniers jours de 2020 vont nous assurer une année 2021 plus lumineuse, plus saine et plus sûre pour tous .

La province espère que les jeunes Britanno-Colombiens sauront se montrer créatifs pour profiter de la période des vacances scolaires qui débute de façon sécuritaire.

Il existe de nombreuses façons pour les jeunes de profiter de cette période .

Les autorités incitent notamment les jeunes à effectuer un acte pour égayer la journée de quelqu’un d’autre.

Il leur est par exemple proposé de déposer des pâtisseries, des cadeaux, des cartes aux voisins ou aux personnes en centre de soins de longue durée.

La province rappelle qu’il est aussi de mise de célébrer de façon virtuelle en faisant un repas de Noël en vidéoconférence avec les êtres chers.

La dernière ligne droite avant Noël débutera pour certains la semaine prochaine, notamment pour les acheteurs de dernière minute. La province rappelle que des protocoles sont à respecter notamment en matière de distanciation et de port du masque.