États-Unis : feu vert au vaccin de Moderna contre la COVID-19

Le comité consultatif de la FDA avait approuvé son utilisation en urgence par vingt voix pour, zéro contre et une abstention plus tôt dans la journée. Comme pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, autorisé il y a 7 jours, le feu vert de la FDA est intervenu dès le lendemain de l'avis favorable d'un comité d'experts américains.

Félicitations, le vaccin de Moderna est désormais disponible! , s'est félicité le président Donald Trump.

Si le vaccin de Pfizer-BioNTech avait déjà établi un record, Moderna fait encore mieux : leur vaccin a été approuvé 19 jours après le dépôt de la demande officielle, contre 22 pour Pfizer. C’est le premier pays du monde à autoriser le vaccin.

Une nouvelle étape cruciale

Avec deux vaccins désormais disponibles pour la prévention contre la COVID-19, la FDA a franchi une nouvelle étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie , a salué son chef, le Dr Stephen Hahn. L’immense campagne de vaccination américaine a été lancée lundi.

La distribution des doses, organisée depuis des mois, devrait rapidement commencer. L'objectif était d'avoir les camions qui attendent littéralement juste à côté de l'usine pour pouvoir les charger et partir dès le OK de la FDA , selon Stéphane Bancel, le PDG de Moderna.

Le vaccin, dont le gouvernement américain a pré-acheté 200 millions de doses (contre 100 millions à Pfizer), est efficace à 94,1 %, selon une synthèse des données de Moderna par la FDA, ce qui signifie qu'il réduit d'autant les chances de contracter la COVID-19.

20 millions de doses distribuées en 2020

La firme installée dans le Massachusetts a promis de distribuer 20 millions de doses d'ici la fin décembre 2020, puis 80 millions supplémentaires au premier trimestre 2021, et les 100 autres millions d'ici fin juin.

Puisqu'il se prend en deux doses espacées de quatre semaines, cela correspond à 100 millions de personnes vaccinées.

La priorité est pour le moment donnée aux soignants les plus à risque de contracter le virus et aux résidents des milieux de vie collectifs, comme l'ont recommandé les autorités sanitaires américaines.

Le vaccin de Moderna sera utilisé dans les régions difficiles d'accès, notamment dans les hôpitaux de zones rurales, puisqu'il est plus facile à stocker et à transporter que celui de Pfizer-BioNTech, qui doit être conservé par une température de -70°C à -80°C.

La classe politique américaine se fait immuniser

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, 78 ans, se fera vacciner lundi contre COVID-19, a annoncé vendredi sa porte-parole Jen Psaki.

Ce lundi, le président élu Joe Biden et son épouse, la Dr. Jill Biden, recevront une première dose du vaccin Pfizer dans l'État du Delaware , a-t-elle déclaré en précisant que l'événement se ferait en public afin d'augmenter la confiance du public envers le vaccin.

La future vice-présidente, Kamala Harris, sera vaccinée la semaine suivante, alors que l'Europe voit plusieurs de ses dirigeants placés en quarantaine avant Noël.

Le vice-président américain Mike Pence, chargé de coordonner ces derniers mois la lutte contre la pandémie depuis la Maison Blanche, a reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech vendredi, une injection retransmise en direct à la télévision.

La présidente des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, 80 ans, s'est également fait vacciner vendredi. Aujourd'hui, avec confiance dans la science [...], j'ai reçu le vaccin contre la COVID-19 , a-t-elle écrit sur Twitter.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie, avec plus de 313 000 morts et plus de 17,4 millions de cas confirmés de COVID-19.