Des consultations pour la mise en valeur de la rue Jacques-Cartier

Le corridor sanitaire instauré sur la rue Jacques-Cartier à Gatineau cet été pourrait servir de base à un plan de mise en valeur de cette artère.

Myriam Nadeau rappelle que la fermeture de la rue durant près de deux mois visait à faire plus de place aux piétons et aux cyclistes dans le cadre de la pandémie.

Même si la mesure s'est attiré les foudres de plusieurs résidents et commençants, Mme Nadeau est d'avis qu'il est possible de tirer des leçons positives de cette expérience.

L'élue du district de Pointe-Gatineau qui a déjà sondé les riverains souhaite maintenant ouvrir la réflexion à un plus large public.

Peut-être que oui, les gens n’ont pas apprécié que ce soit tout l’été, mais est-ce qu’il y en a qui pourrait considérer que ça puisse être de façon ponctuelle , demande-t-elle en entrevue. Mme Nadeau soutient que malgré l'irritant principal, soit l'accès aux commerces, il y a tout de même eu des points positifs au projet.

C’est le but de cette rétroaction d’aller peut-être pondérer un peu plus les choses avec un certain recul de l’expérience.

Myriam Nadeau, conseillère du district de Pointe-Gatineau