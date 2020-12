Les préoccupations de Blaine Higgs sur le sort des anglophones sont infondées

Cette semaine, M. Higgs a déclaré que la province devrait profiter de la révision de la Loi sur les langues officielles pour se pencher sur des exigences, qui selon lui, forcent les jeunes qui ne parlent pas français à quitter la province pour se trouver un emploi ailleurs.

Ces propos ont fait sursauter Yves Chouinard. S’il croit que les Néo-Brunswickois unilingues anglophones sont défavorisés, Blaine Higgs se trompe, soutient cet ancien haut fonctionnaire du Nouveau-Brunswick.

Tout au long de sa carrière de près de 28 ans dans la fonction publique provinciale, Yves Chouinard a senti que le français y trouvait difficilement sa place.

À part le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé, je dirais que la quasi-totalité des autres ministères, ça fonctionne toujours en anglais , déclare M. Chouinard.

Je me suis même fait dire par une directrice anglophone d'un collège anglophone : Yves, si tu parlais en anglais aux réunions, on pourrait plus te supporter, on te comprendrait.

Yves Chouinard, haut fonctionnaire à la retraite