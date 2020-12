Aide pour les infrastructures sportives : plusieurs villes de l’Est essuient un refus

C’est notamment le cas pour Gaspé, New Richmond, Paspébiac et Chandler en Gaspésie.

Ces municipalités avaient présenté une demande dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS), qui leur aurait permis de recevoir une aide financière de 67 % provenant de Québec et d'Ottawa.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, dit avoir reçu ce refus comme une douche froide, même s’il admet qu'il se doutait bien que l’enveloppe de 294 millions de dollars serait insuffisante pour répondre à tous les projets déposés, qui totalisent 1,5 milliard de dollars.

Le coût du projet de complexe multisports de Gaspé s’élève à lui seul à environ 20 millions de dollars.

Actuellement, le Centre récréatif Luc-Germain est en état de désuétude avancée. Son système de réfrigération au gaz R-22 ne sera bientôt plus conforme aux normes.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, se dit déçu, mais pas surpris (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le maire de Gaspé soutient que la Ville avait pourtant procédé dans les règles de l’art. On a fait une consultation populaire et tout le monde appuyait le projet , rappelle M. Côté.

Selon lui, cinq projets sur six ont été refusés. Il interpelle Québec et Ottawa pour qu’ils renflouent l’enveloppe du programme.

Le maire de New Richmond, Éric Dubé, se dit aussi très déçu.

La Municipalité attendait le soutien financier du gouvernement pour lancer son projet de près de 10 millions de dollars. Le complexe sportif Jean-Marie-Jobin est à bout d’âge , rappelle le maire.

Maquette du projet de rénovation de l'aréna de New Richmond. Photo : Courtoisie : Ville de New Richmond

Comme son collègue de Gaspé, M. Dubé rappelle que son conseil a tenu plusieurs assemblées de consultation pour s’assurer de présenter le bon projet. Il avait aussi obtenu le consensus, ce qui lui donnait bon espoir de voir sa demande acceptée.

On comprend l’ampleur des demandes, mais ça vient juste démontrer à quel point ces infrastructures sont importantes pour nos milieux. Éric Dubé, maire de New Richmond

La demande de financement pour la construction d'un centre aquatique à Paspébiac a aussi été refusée.

La Ville avait déposé un projet de 8,5 millions de dollars pour construire un complexe abritant deux bassins aquatiques.

À Port-Daniel–Gascons, le projet qui aurait pu profiter aux citoyens de New Carlisle n'a toutefois pas été retenu.

On pensait vraiment que le besoin était pour être rempli avec cette aide financière , se désole le maire, Régent Bastien.

Après avoir digéré quelque peu, je crois qu'en tant que région, avec le regroupement des MRCMunicipalité régionale de comté de la Gaspésie, on va devoir faire des pressions auprès des gouvernements pour qu'ils mettent plus d'argent dans les projets présentés et refusés pour la Gaspésie , avance-t-il.

De son côté, la Ville de Chandler avait présenté une demande pour un projet de 1,3 million de dollars et a également essuyé un refus.

Carleton-sur-Mer et Nouvelle, qui souhaitent rénover leur aréna respectif, n'ont pas encore reçu de réponse à leur demande de financement, tout comme Saint-Siméon qui souhaite construire un nouveau centre de plein air.

Des fonds insuffisants

Au Bas-Saint-Laurent, la demande de financement pour le projet de complexe multisports de Rimouski n’a pas été acceptée non plus.

Le maire, Marc Parent, déplore le fait qu'il n'y a pas de répartition géographique dans le financement des projets et que les fonds disponibles dans le cadre de ce programme sont nettement insuffisants pour répondre aux besoins des villes.

L'information qu'on avait reçue initialement, c'est qu'il y aurait une certaine répartition géographique régionale , affirme-t-il.

À moins que des projets dans la région soient confirmés dans les prochaines heures, je pense qu'il n’y aura aucun projet dans l'Est-du-Québec qui aura été retenu. Marc Parent, maire de Rimouski

Voici à quoi doit ressembler l'intérieur du centre multisports de Rimouski. Photo : Radio-Canada

J'ai espoir que très rapidement les gouvernements vont décider de réinvestir dans l'enveloppe du programme PAFIRSProgramme d'aide financière pour les infrastructures récréatives et sportives pour qu'à nouveau la Ville de Rimouski puisse soumissionner , ajoute le maire.

La Ville de Sept-Îles n'a pas non plus réussi à toucher la subvention qui lui aurait permis de financer son projet de centre multisports.

Avec les informations de Bruno Lelièvre, Isabelle Larose et Marie-Christine Rioux