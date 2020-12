À Winnipeg, les hôtels misent sur des vacances près de chez soi pour les Fêtes

À l’approche de Fêtes et en plein code rouge au Manitoba, certains hôtels tentent de proposer une manière de profiter des vacances tout en respectant les restrictions sanitaires : des vacances près de chez soi.

Partir en vacances sans quitter la ville, de plus en plus d’hôtels de la région de Winnipeg proposent ce concept sous l'appellation «staycation » ou vacances sédentaires. L'idée est de passer quelques jours dans un hôtel près de sa demeure.

La directrice de Tourisme Riel, Barbara Hacio-Kirby, affirme qu’en ce temps de pandémie, prendre des vacances près chez soi est probablement la façon la plus réaliste de prendre des vacances .

Son entreprise a créé deux forfaits de vacances en partenariat avec les hôtels The Forks et Norwood. Ces programmes proposent entre autres de visiter le quartier de Saint-Boniface et des recommandations pour des commerçants locaux.

Les spas et salles de sport étant fermés, les établissements mettent aussi l'accent sur le fait de ne rien faire.

Quand vous êtes à l'hôtel, vous n'avez pas à cuisiner, pas à nettoyer votre chambre, ni à faire votre lit , explique la directrice du marketing et du bien-être de l’Hôtel Fort Garry, Laurie Barkman.

Il y a différentes offres de week-ends pour que les gens trouvent de nouvelles façons de se retrouver et de sortir de leur maison. Pour qu'ils prennent une pause nécessaire pour leur santé mentale et leur bien-être. Laurie Barkman, directrice du marketing et du bien-être, Hôtel Fort Garry

Soutenir le tourisme local

Pour les hôtels, il ne s'agit pas seulement d'améliorer le moral des Manitobains, mais aussi de soutenir les entreprises de tourisme locales durement touchées par la pandémie.

Barbara Hacio-Kirby, parle ainsi d’un moment très difficile avec la plupart des hôtels qui ont vu leur taux de revenus baisser de presque 60 % et beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi .

Ce sont des forfaits qui ont surtout été créés pour soutenir les gens du Manitoba. Pour les faire sortir un peu de chez eux et aider les hôtels à avoir un peu de revenus en ce moment. Barbara Hacio-Kirby, directrice de Tourisme Riel

Elle précise aussi que les réservations pour des forfaits de vacances sédentaires ne sont pour le moment pas nombreuses.

Je pense qu'il y a encore beaucoup d’inconfort avec la crise de la COVID-19, estime la directrice de Tourisme Riel. Les gens ne sont pas à 100 % certains d’où se trouve leur limite personnelle dans le fait de sortir de chez soi .

Avec les informations d'Alexia Bille.