Aumônier en milieu carcéral : un rôle essentiel

Les enseignants, les animateurs de séances de groupe et les bénévoles ne peuvent plus entrer à la prison depuis que la région est passée en zone rouge. L’abbé Pierre, lui, continue d’y avoir accès.

En badinant des fois, je dis : "laissez-moi donc chez moi!" , lance celui qui a célébré son 70e anniversaire de naissance en septembre.

On me dit : "non, vous êtes un service essentiel". Tous les aumôniers du Québec, à l’exception d’un endroit que je ne nommerai pas, sont des services essentiels, ce qui n’est pas le cas au fédéral , explique-t-il.

Nous sommes à deux mètres l’un de l’autre, debout dans le chœur de la cathédrale de Chicoutimi. C’est entre les murs de ce même temple que l'abbé Pierre assistait à la messe avec ses parents, enfant. Les Boudreault, comme bien d’autres familles à une certaine époque, payaient pour détenir leur banc. Des années plus tard, le prêtre se souvient précisément de son emplacement, même si, aujourd’hui, l’interdit d’accès aux sièges est signalé par plusieurs mètres de ruban jaune.

Ordonné il y a 42 ans, Pierre Boudreault ne pensait jamais qu’il deviendrait aumônier des prisonniers, après des années passées en paroisse. Aujourd’hui, il ne se voit pas faire autre chose.

Le centre de détention de Roberval Photo : Radio-Canada

C’est un travail d’accueil inconditionnel, d’écoute attentive. De respect. Respecter la personne qui est devant moi, qui a demandé à me rencontrer. Respecter la personne dans ce qu’elle est et aussi dans ce qu’elle a vécu parce qu’il y a des raisons qui les amènent à être incarcérées. Je parle d’incarcérés parce que je n’aime pas le mot prisonnier. Je n’aime pas le mot bandit que l’on entend parfois dans la société , dit-il.

Les personnes emprisonnées le sont pour des motifs répréhensibles que la loi doit sanctionner, convient Pierre Boudreault. Il n’y a néanmoins aucun prétexte pour qu’elles ne soient pas respectées et aimées, pointe-t-il.

Que je sois d’accord ou pas, cette personne mérite d’être accueillie. Souvent, quand les gars arrivent dans mon bureau, ils me disent : "est-ce que je peux dire tout ce que je veux moi ici? Je leur réponds "oui" , raconte celui qui, dans bien des cas, agit comme confident.

Sur quelque 200 détenus, difficile de dire précisément combien ont recours à l’oreille attentive, à l’ouverture d'esprit et à l’admirable neutralité de l’abbé Pierre. Mais ils sont de plus en plus nombreux, constate celui qui intervient à hauteur de 23 heures par semaine auprès des détenus.

Avant la pandémie, il se pouvait que j’aie 25 à 30 mémos dans une pile sur mon bureau et je me demandais comment j’allais faire. Avec la pandémie, il y a moins de demandes et je peux donner plus de temps aux gars , constate-t-il.

Lié au secret professionnel, il porte, en lui, de lourds secrets. Des secrets qui rendent ses yeux glacés de larmes.

Vous savez, les gars ils viennent en dedans parce qu’il s’est passé quelque chose et souvent, quand on remonte la filière du temps, de leur vie, on découvre. J’entends des histoires où ils ont été battus, rejetés. Souvent, il y a des personnes adultes qui n’ont pas été attentives à toutes sortes de situations vécues par leurs jeunes , poursuit celui qui se dit cependant capable de détachement.

En fait, ce sont des gens qui veulent qu’on les aime. Moi, quand j’entends ça, je suis très compatissant. Il me semble que je suis fait pour entendre ça. Ça ne me dérange pas dans le sens que ça ne me trouble pas. J’ai de la peine pour eux. Cette peine-là se transforme en prières , image le prêtre.

Écouter, conseiller et questionner. Trois verbes qui cernent bien le rôle d’aumônier.

Moi, je pose plus de questions qu’autre chose. À savoir : qu’est-ce que t’as envie de faire de ta vie astheure? , lance-t-il.

Noël et la solitude

En cette période des Fêtes, il y a des gars qui la trouvent dure. Ils la trouvent dure parce qu’ils sont éloignés de leurs familles. Je leur dis que quand ils sont incarcérés, leurs familles subissent le même sort. Elles sont incarcérées d’une certaine manière parce que privées de leur présence, de leur affection et de rencontres familiales , met en relief l’employé du ministère de la Sécurité publique, à qui nous avons dû demander l’autorisation avant de mener l’entrevue.

Un mot d’encouragement, une oreille attentive, une objectivité qui, pour la plupart d’entre nous, peut être difficile à saisir. Un rôle d’interpellation, un travail de proximité.

Un juge t’a sanctionné, mais un juge ne peut pas t’obliger à changer. Il n’y a que toi qui peux le faire et ça peut-être une différence majeure dans la suite des choses. Si tu ne décides pas de mettre un terme à des comportements et des choix de vie qui ne sont pas utiles pour toi, il n’y a que toi qui peux le décider. Alors que feras-tu? Qu’as-tu envie de faire et quel moyen vas-tu te donner? , illustre Pierre Boudreault.

Entre les murs du Centre de détention de Roberval se révèlent des histoires de vies gâchées. C’est ce qui touche, et souvent frustre, l’abbé Pierre Boudreault.

Quand on sait ce qu’un gars a vécu… Mais ça ne cautionne pas ce qui s’est passé, ça nous aide à comprendre. L'abbé Pierre Boudreault, aumônier

De l’amour…

Les gars sentent que je les aime. Et c’est vrai , dit-il, forcé de prendre une pause, en proie à l’émotion.

Des fois, j’en parle avec mes amis prêtres. Parfois, il y a de l’émotion qui va transparaître , enchaîne-t-il, un doigt porté au coin d’un œil comme un mouchoir de fortune.

...mais pas d’amitié

Comment être aussi empathique et investi auprès de ces « gars » sans laisser l’amitié fleurir?

Il faut se prémunir. Il est déjà arrivé que des gars me recontactent […]. Je considère que c’est un peu dans ma tâche de faire un après quand ils le désirent. Cette semaine, par exemple, j’ai reçu une lettre d’un incarcéré qui est maintenant dans un pénitencier. Il voulait me dire où il en était , décrit-il.

En temps normal, les détenus ont droit à une célébration de la parole à Noël et au jour de l’An. Cette année, en raison du contexte sanitaire, la cérémonie a été enregistrée à la sacristie de Chambord et sera diffusée à la prison à quelques reprises, pour ceux qui souhaitent se recueillir, ou simplement entendre les mots d'encouragement et d'espoir de leur aumônier.

L'abbé Pierre Boudreault est aumônier au centre de détention de Roberval. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Le temps des Fêtes, au centre de détention, est un temps où je reconnais l’humanisme et l’humanité qui se dégagent de tout ça , note Pierre Boudreault.

L’arbre des anges

Cette année, un programme déployé en collaboration avec un organisme caritatif a permis à une trentaine de détenus qui ont des enfants de 18 ans ou moins d’envoyer un cadeau à leur progéniture.

L’actuel évêque du diocèse de Chicoutimi, Mgr René Guay, un grand ami de Pierre Boudreault, a occupé la fonction d’aumônier à la prison de Chicoutimi pendant plusieurs années. L’an dernier, à Noël, les deux amis ont visité tous les détenus du centre de détention de Roberval.

Ils voient qu’on essaie de prendre soin d’eux. C’est ça faire de la pastorale. Prendre soin de ces gars-là, là où ils en sont, et essayer de les inviter à avancer , relève-t-il.

À Noël, l’abbé Pierre assure qu’il essaiera, aussi, de prendre soin de lui.