Attaque au camion-bélier : la juge a mis la cause d'Alek Minassian en délibéré

La Couronne affirme que l'état mental d'Alek Minassian ne l'a pas empêché de comprendre ce qu'il faisait le jour de l'attentat, même s'il s'avère qu'il est autiste. L'individu a plaidé la non responsabilité criminelle au sujet de l'attaque, qui a fait 10 morts et 16 blessés en 2018 à Toronto.

Dans ce procès, la juge doit être convaincue qu'Alek Minassian n'était pas sain d'esprit le jour de l'attentat pour le déclarer non criminellement responsable de son acte.

Au Canada, c'est la prépondérance des probabilités et non l'absence de tout doute raisonnable qui lui permet d'en prendre la décision.

Dans ses arguments finaux, la Couronne explique donc qu'Alek Minassian a failli au test de la non-responsabilité criminelle et qu'il n'en remplit pas les critères au sens de l'article 16 du code criminel.

Article 16 La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.

Le procureur Joseph Callaghan reconnaît qu'un diagnostic de comorbidité a été établi entre l'autisme du prévenu et ses lourdes déficiences intellectuelles, mais précise que ce lien est insuffisant pour établir un verdict d'insanité.

Me Callaghan cite la jurisprudence au pays selon laquelle un individu doit être sévèrement affecté mentalement pour répondre aux exigences du test de la non-responsabilité criminelle.

Le procureur de la Couronne, Joseph Callaghan. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Le procureur affirme que l'accusé était bien sain d'esprit le jour de l'attaque. Il savait que son geste était illégal et mal d'un point de vue moral, il connaissait toutes les répercussions de son acte sur les familles des victimes, les survivants et la communauté , dit-il.

Me Callaghan ajoute qu'Alek Minassian est doué d'un libre-arbitre qui lui a permis de choisir de commettre le mal sans aucune contrainte liée à son état mental. Un meurtre au premier degré n'est jamais un bon choix , ironise-t-il.

Il souligne qu'il n'existe aucune preuve que sa santé mentale l'ait empêché de faire des choix rationnels. On ne lui a pas volé son libre-arbitre , poursuit-il.

Alek Minassian connaîtra le verdict au début mars. Photo : Radio-Canada / Pam Davies/CBC News

Il n'a pas planifié de dérober dix banques, il a planifié une tuerie de masse , affirme Me Callaghan, qui explique que le prévenu cherchait à atteindre la notoriété dans le public (dans le sens d'infamie ici, NDLR).

Me Callaghan répète d'ailleurs ce que l'accusé a révélé en détention au Dr Westphal (le psychiatre retenu par la défense, NDLR), lorsqu'il lui a dit qu'il ne s'était pas senti obligé de commettre le crime.

Il lui a même avoué qu'il savait que tuer était immoral selon les codes de la société , ajoute-t-il. Un signe, selon lui, qu'Alek Minassian comprend très bien la loi et les règles de la société.

Le Dr Alexander Westphal est un psychiatre légiste américain qui enseigne à l'Université Yale. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il n'existe par ailleurs aucune preuve selon la Couronne que l'état d'autiste de l'accusé ait affecté son jugement.

Alek Minassian n'a jamais partagé avec autrui ses intérêts pour les tueries de masse, parce qu'il savait que ses idées ne seraient appréciées de personne , poursuit le Procureur.

Me Callaghan ajoute que l'accusé a également caché à son entourage les sites Internet obscurs sur les Incels qu'il fréquentait (Incels est l'abréviation d' abstinents involontaires , ces hommes qui en veulent à la société parce qu'ils ne peuvent perdre leur pucelage, NDLR).

Le Dr Scott Woodside est le psychiatre légiste que la Couronne a retenu pour contrecarrer les arguments de la défense. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Me Callaghan soutient par ailleurs qu'Alek Minassian a ignoré le fait qu'il savait que ses parents se sentiraient coupables en apprenant la vérité et qu'il a malgré tout commis son crime en toute connaissance de cause.

Autre signe, selon lui, que l'accusé ressent les sentiments d'autrui et qu'il était rationnel juste avant l'attaque.

La Couronne conclut qu'Alek Minassian a planifié son crime durant des semaines, qu'il n'a pas agi sous l'effet d'une impulsion et que son crime était prémédité.

L'avocat de la défense, Boris Bytensky. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Dans son droit de réplique, la défense a tenu à rappeler qu'il n'y a pas de jurisprudence dans cette cause et que les cas qui s'en rapprochent le plus au pays sont obsolètes, puisque la psychiatrie a bien évolué depuis qu'ils ont été mis au jour.

L'avocat d'Alek Minassian, Boris Bytensky, souligne par ailleurs que l'on comprend mieux l'autisme aujourd'hui.

Il explique que l'état mental de son client a fait en sorte qu'il est incapable de faire des choix rationnels, qu'il est dénué d'empathie et qu'il ne sait discerner le bien du mal.

La juge Anne Molloy de la Cour supérieure de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Avant l'ajournement, la juge Anne Molloy a déclaré que le procès avait été long et ardu et qu'il avait soulevé des enjeux légaux complexes.

En s'adressant à des groupes de défense inquiets, elle a précisé que le crime d'Alek Minassian avait entièrement fait l'objet de ces audiences et non la santé mentale des personnes autistes.

Ce procès n'a absolument rien à voir avec les stéréotypes sur le spectre de l'autisme, bien au contraire, il s'agit ici de les déconstruire et de démystifier ce trouble mental , a-t-elle conclu.

Le verdict sera rendu le 3 mars prochain.