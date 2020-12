Le temps des Fêtes ne revêtera peut-être pas la magie qui accompagne habituellement les soupers de famille, les fêtes entre amis et les événements communautaires au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, mais n’ayez crainte, Noël n’a pas été annulé dans le Grand Nord, même si de nombreux ordres sanitaires devront être respectés.

Commençons par la bonne nouvelle pour les enfants sages : le père Noël a reçu le feu vert des autorités sanitaires des trois territoires pour faire sa tournée sans avoir besoin de s'isoler.

L’homme barbu, qui a l’habitude d'échanger quelques gorgées de lait contre des cadeaux en passant de maison en maison, devra exceptionnellement porter un masque avant d’entrer chez vous cette année.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest lui a aussi demandé de s’assurer que son renne au nez rouge et ses lutins n’ont aucun symptôme.

« Puisque ce sont des travailleurs essentiels, nous leur avons donné tous les conseils pour les aider à rester en sécurité tout en livrant leurs marchandises », a déclaré le médecin hygiéniste en chef Yukon, Brendan Hanley.

Nous savons que le père Noël est l’incarnation bien-aimée de la magie des Fêtes, mais il est aussi un homme de science. Kami Kandola, médecin hygiéniste en chef des Territoires du Nord-Ouest

Des biscuits qui vont ravir les petits comme les grands. (Archives) Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Poisson

NUNAVUT

Au Nunavut, le premier ministre, Joe Savikataaq, a rappelé qu’il recommande aux Nunavois d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du territoire.

Il demande aussi aux résidents de respecter les ordres sanitaires, qui ne sont pas les mêmes de communauté en communauté.

Pour l'accueil de visiteurs à la maison, cela veut dire :

aucun visiteur dans la collectivité d’Arviat, la plus touchée par la pandémie;

jusqu’à 10 visiteurs dans les collectivités de Rankin Inlet et de Whale Cove;

et jusqu’à 15 visiteurs dans toutes les autres collectivités du territoire.

Les arénas et les centres communautaires peuvent accueillir jusqu’à 50 personnes ou jusqu’à la moitié de leurs capacités (selon la plus petite des deux) dans toutes les communautés du Nunavut où il n'y a pas d'épidémie.

S'il vous plaît, ne passez pas d'un rassemblement à un autre avec un groupe de personnes totalement différent , conclut le premier ministre.

Du vin à un repas de Noël. Photo : iStock

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Aux Territoires du Nord-Ouest, pour le repas des Fêtes, une famille pourra inviter 5 personnes de plus à table, sans toutefois dépasser la limite de 10 personnes autorisées à l’intérieur.

Il faudra toutefois veiller à ce que tous respectent une distanciation physique et ne partagent aucun ustensile ou verre afin d’éviter toute propagation du virus.

Le gouvernement rappelle également l’importance, pour un foyer, de s'isoler si l’un des membres a voyagé à l’extérieur du territoire dans les 14 derniers jours et invite ceux qui doivent se plier à cette mesure de trouver des alternatives virtuelles pour participer aux festivités.

Quant aux restrictions liées aux rassemblements, elle demeure inchangée. Le nombre de personnes autorisées dans un lieu public intérieur, comme une salle de réception, est fixé à 25 personnes, alors que 50 personnes peuvent se rassembler à l’extérieur.

Un chien de Noël Photo : Associated Press / Mary Altaffer

YUKON

Au Yukon, les autorités sanitaires demandent aux habitants de faire preuve de vigilance et de ne fréquenter que les membres de leur ménage jumelé. Pas question d’infidélité de bulles , a indiqué en point de presse le médecin hygiéniste en chef du Yukon, Brendan Hanley.

Ces bulles sociales doivent être composées d’un maximum de 10 à 15 personnes qui ne se fréquentent que les unes les autres, y compris les enfants et ceux qui habitent le même ménage. Au-delà de ce nombre, il faut respecter les règles de distanciation physique.

Toutefois, plus [votre cercle de ménages] est petit, plus vous limitez vos risques d’exposition. Nous vous encourageons donc à restreindre votre cercle à moins de 10 personnes, si possible , peut-on lire dans un communiqué.

Pour permettre le retour à la maison, des étudiants universitaires, par exemple, les autorités sanitaires ont ajusté certaines règles.