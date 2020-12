Internet haute vitesse : Bell annonce des mesures pour faciliter l'accès à ses poteaux

Ces mesures permettront aux autres fournisseurs de services en télécommunications du Québec d'avoir accès plus rapidement aux infrastructures aériennes de Bell. Elles s’inscrivent dans le processus de la Table de coordination du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, lancée plus tôt cette année, à laquelle ont aussi pris part Telus et Hydro-Québec.

De telles mesures étaient attendues par plusieurs fournisseurs Internet, dont Vidéotron, qui dénonçait depuis un moment la complexité pour obtenir accès aux poteaux de Bell.

Selon le directeur des affaires gouvernementales et communautaires chez Bell, Charles Gosselin, ces nouvelles mesures, qui permettront aux entreprises d'effectuer elles-mêmes plusieurs travaux, sont le résultat direct du dialogue entretenu avec celles-ci ces derniers mois.

Ce qui est souvent revenu dans nos échanges avec ces entreprises-là, c’est le désir de pouvoir effectuer elles-mêmes les relevés et l’analyse structurelle des poteaux et de pouvoir entériner avec leurs propres ingénieurs les standards de sécurité qui pourront être appliqués pour l’installation de leurs câbles et de leurs équipements sur les poteaux , constate M. Gosselin.

Un Centre d’excellence sera également mis en place par Bell, afin d’offrir du soutien à de petites entreprises, souvent nouvellement créées, qui travaillent à déployer des réseaux Internet dans les MRC et régions du Québec.

Une avancée positive pour la région

Le député du Bloc québécois dans Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, se réjouit de l’ouverture démontrée par Bell dans ce dossier et croit que ces mesures pourraient faire avancer rapidement les branchements à Internet haute vitesse dans la région.

Pour moi c’est immense. Ça a un impact qui est majeur. Pourquoi? Parce que c’est d’abord ce que j’identifie comme l’élément principal qui fait qu’on a autant de retard dans nos branchements en Abitibi-Témiscamingue. Cette difficulté-là d’amener un fil cellulaire dans les maisons, particulièrement celles en milieux un petit peu plus éloignés et ruraux, dépendent de l’accès aux poteaux , déclare-t-il.

Selon M. Lemire, les programmes d’aide gouvernementale devront être au rendez-vous afin que la région puisse bénéficier de ces nouvelles mesures et que l’accès à Internet haute vitesse continue de se démocratiser.

Il y a plusieurs programmes du côté du gouvernement fédéral. On doit s’assurer qu’il y aura de l’argent qui va tenir compte de la réalité régionale. On ne fera pas nécessairement autant d’argent que des régions qui sont densément peuplées, mais c’est un service qui est essentiel, et les gens en ont besoin , soutient le député d’Abitibi-Témiscamingue.

Vidéotron n'est pas impressionnée