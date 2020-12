Fermeture du Centre ON y va à Markham : une déception pour les parents

Plusieurs parents sont déçus suite à la fermeture du Centre ON y va de Markham, en banlieue de Toronto. L’Association des francophones de la région de York (AFRY) a annoncé dans un communiqué mardi que la dernière journée d'activités du centre avait eu lieu le 18 décembre.

Le président de l’ AFRYAssociation des francophones de la région de York Rémi Nolet affirme que suite aux discussions avec le bailleur de fonds du programme , l’association a décidé qu’elle ne pouvait pas renouveler le contrat pour le Centre ON y va.

M. Nolet indique qu’il doit y avoir un certain rendement pour les Centres ON y va et le centre à Markham n’a pas atteint ce rendement.

Cibler essentiellement une municipalité principale, dont celle de Markham, pour assurer que l’on dessert toute la communauté de la région de York, était peut-être une belle idée, mais un peu irréaliste. Rémi Nolet, président de l'AFRY

Kat Caalim, mère de deux enfants de 4 ans et 2 ans à York, est surtout déçue parce qu’elle avait hâte de profiter des services offerts par le Centre ON y va en présentiel après la pandémie. Jusqu'à maintenant, elle a seulement pu participer aux activités en ligne avec ses enfants.

J’avais tellement hâte d’utiliser les services et j’étais tellement déçue de voir la fermeture. Kat Caalim, mère de deux enfants

Pour Mme Caalim, participer aux activités du Centre ON y va en personne représentait une opportunité de rencontrer des membres de la communauté. J’avais hâte de faire la connaissance d’autres familles francophones et de profiter des ressources communautaires , dit-elle.

Nassib El Tenn, quant à lui, était triste quand il a su que ses deux filles en bas âge ne pourraient plus profiter du Centre ON y va.

Le Centre ON y va était essentiel pour alimenter le français à l’école et à la garderie. Nous avons cherché longtemps pour trouver cette ressource, et nous sommes déçus que ce soit maintenant fermé , indique-t-il.

La directrice des communications du département des services communautaires et de la santé pour la région de York, Nathalie Thivierge, assure que les parents de jeunes enfants francophones de sa région ne seront pas laissés au dépourvu en janvier. Tant que les services demeurent en ligne, les parents auront accès aux programmes à travers la province.

Éventuellement, quand on revient en personne, on va regarder avec plaisir comment on peut servir les gens de Markham. Nathalie Thivierge, directrice des communication du département des services communautaires et de la santé pour la région de York

Une communauté en besoin

M. Nolet reconnaît toutefois que la population francophone de York a besoin de ressources comme le Centre ON y va, malgré sa fermeture. C’est quand même une décision qui a fait réagir la population , affirme-t-il.

Les besoins de petite enfance, de centre éducatif, de garderie, de Centre ON y va, ce sont évidemment des besoins très importants dans notre communauté. Rémi Nolet, président de l'AFRY

Selon M. Nolet, l’ AFRYAssociation des francophones de la région de York cherche toujours des solutions pour aider sa communauté en matière de petite enfance. Avec les défis auxquels nous faisons face - une petite population francophone qui est dispersée sur tout le territoire - il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la sensibilisation.