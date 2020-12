COVID-19 : l'Alberta enregistre 1413 nouveaux cas et 25 décès de plus

L'Alberta enregistre 1413 nouveaux cas de COVID-19 et 25 décès de plus liés à la maladie. Ces derniers ne sont pas tous intervenus en une journée.

Ils ont eu lieu, pour la plupart, entre le 14 et le 17 décembre. Un peu plus de la moitié sont liés à des éclosions dans des centres de soins de longue durée. Jeudi, déjà, la province avait annoncé 30 décès de plus, un record.

Le nombre de cas actifs dans la province s'élève désormais à 19 607.

Services de santé Alberta (AHS) a placé les urgences de l'hôpital Peter Lougheed à Calgary sous surveillance après que six membres du personnel ont reçu un résultat positif à un test de dépistage du coronavirus à l'origine de la COVID-19.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, un porte-parole d' AHSServices de santé Alberta assure qu'il s'agit d'une mesure de précaution. Il explique qu'il n'a pas déclaré d'éclosion, car il n'y a pas de preuve de transmission au sein de l'établissement. Les urgences restent ouvertes et sécuritaires, écrit-il.

Actuellement, en Alberta, 759 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 141 aux soins intensifs.

