Un club de golf de Gatineau accumule un surplus après un allègement fédéral en temps de pandémie

Ces informations découlent d’une enquête de la CBC examinant comment les 240 milliards de dollars que le gouvernement fédéral a versés au cours des huit premiers mois de la pandémie ont été utilisés.

La CBC a obtenu les états financiers du club et un enregistrement de son assemblée générale annuelle dans laquelle le conseil d’administration a informé les membres de la très bonne situation financière du club en raison de la subvention salariale d’urgence offerte par le gouvernement canadien.

Nous nous sommes retrouvés avec une subvention assez substantielle a indiqué Doug McLarty, le trésorier du club, lors de la rencontre en ligne du 5 décembre. C’était plus d’un million de dollars.

Le Club de Golf Royal Ottawa, situé à Gatineau, a été fondé en 1891 et a longtemps servi de terrain de jeu pour l’élite de la capitale. Le club offre ce qu’il appelle un statut privilégié aux ministres, au chef de l’opposition officielle, aux hauts-commissaires, aux ambassadeurs du Canada ainsi qu'à leurs conjoints. Plusieurs joueurs de la LNH y sont également membres.

En raison du confinement qui a gardé les installations fermées de la mi-mars à la mi-mai, le club privé a demandé et reçu 1,019 million de dollars en soutien salarial au printemps et à l’été. L’année fiscale s’est bouclée avec un surplus de 825 000 $, soit 19 fois ce qui a été rapporté pour la saison 2019.

Un retour sur investissement appartenant au fonds d’investissement du club ainsi que des économies quant aux coûts ont généré les 213 785 $ manquants pour arriver à un surplus de 1,038 million de dollars.

Dans une déclaration envoyée vendredi après-midi à Radio-Canada, le club affirme que l'argent du gouvernement a été utilisé pour venir en aide à ses employés.

Pas l’intention de rembourser le gouvernement

Les membres ont été informés que le conseil d’administration du Royal Ottawa avait décidé de conserver le montant total pour fournir une protection contre les dépenses imprévues futures .

M. McLarty et d’autres représentants ont refusé les demandes d’entrevues de CBC. Dans une lettre envoyée en réponse à une série de questions détaillées, on mentionne toutefois que le club n’est pas tenu de rembourser l’argent obtenu au gouvernement fédéral.

La prémisse selon laquelle un surplus à la fin de l’exercice devrait être restitué est non seulement erronée, mais elle n’est pas du tout conforme aux critères du programme de subventions salariales d’urgence. En fait, l’excédent du Royal Ottawa est utilisé pour absorber la très forte baisse des revenus pour les six mois suivants et au-delà , ont écrit la présidente du club Karen Rothfels et le directeur général Joyel Singfield.

Nos vérificateurs nous ont conseillé de manière professionnelle que nous remplissions les critères de la subvention. Sans la subvention, nous n'aurions pas pu maintenir nos niveaux d’emploi tout au long de cette année très difficile , ont-ils ajouté.

Selon ses états financiers et les présentations à l’assemblée générale, le club privé a connu une année record, malgré les restrictions quant aux repas en salle à manger et la diminution de la vente d’équipement.

On note également une augmentation de l’achalandage de 40 % au parcours de 18 trous et de 90 % sur le parcours 9 trous. Les demandes d’adhésion ont aussi été fortes avec 77 nouvelles demandes. D’ailleurs, le club prévoit augmenter ses frais d'initiation de 30 000 $ à 35 000 $ en plus d’instituer un plafond d’adhésion.

Certains membres ont cependant remis en question la demande de subvention lors de l’assemblée.

Je peux vous dire que presque tous les clubs de l’Ontario que nous connaissons ainsi que ceux du Québec ont demandé cette subvention et beaucoup d’entre eux sont dans une situation similaire à celle dont nous avons bénéficié cette année. Doug McLarty, trésorier, Club de Golf Royal Ottawa

Une subvention pour les salaires uniquement

Devant le comité des finances de la Chambre des communes plus tôt ce mois-ci, la ministre des Finances Chrystia Freeland a mentionné que la subvention salariale d’urgence était uniquement destinée au salaire des travailleurs et non aux coûts et aux dividendes pour les actionnaires.

La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland s'adresse aux médias à Ottawa avant de dévoiler son énoncé économique de l'automne le 30 novembre. Photo : Reuters / Blair Gable

La subvention ne peut, par sa conception très claire et spécifique, être utilisée que pour payer les employés. Cet argent ne peut être utilisé à aucune autre fin , a-t-elle souligné. C’est très clair et nous nous attendons à ce que les entreprises se conforment à cela.

Dans une déclaration envoyée à la CBC, la porte-parole de Mme Freeland, Katherine Cuplinskas a indiqué que les employeurs qui abusaient de l’argent de la subvention salariale d’urgence pourraient faire face à une pénalité égale à 25 % du montant de l’aide qu’ils ont demandé et qu’ils pouvaient également être tenus de rembourser tout l'argent qu’ils ont reçu.

La subvention est conçue pour protéger les emplois et aider à réembaucher des travailleurs précédemment licenciés a-t-elle écrit.

Le professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa Gilles Levasseur affirme que la crise sanitaire a obligé le Fédéral à agir rapidement dans ce dossier.