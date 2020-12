Santé en français a une nouvelle présidente, Diane Poiron-Toupin

Ancienne enseignante, Diane Poiron-Toupin a aussi été infirmière pendant une douzaine d’années, au cours desquelles elle a travaillé en soins aigus et en santé communautaire dans la région de Saint-Claude, au Manitoba.

Sa vision personnelle de l’organisme, dit-elle, est aussi celle de Santé en français : Assurer que notre communauté francophone puisse vivre pleinement en français, en santé.

Les dossiers ou les projets sur lesquels nous travaillons sont importants et critiques. Ces dossiers restent prioritaires pour nous et pour les instances gouvernementales , dit-elle, évoquant le fait que la pandémie a un peu ralenti le travail.

Elle reconnaît que les partenaires et les membres de la communauté ont constaté certaines lacunes quant aux services en français depuis la pandémie.

Nous, comme francophones, on est aussi touchés par la pandémie, on a des gens qui ont besoin d’accéder à des services en français et on a pu faire connaître ces choses [auprès du gouvernement] pour que des solutions puissent être trouvées , dit Diane Poiron-Toupin.

L’engagement communautaire est un peu une affaire de famille pour elle, puisque ses parents ont donné beaucoup de temps à leur communauté.

C’est tout naturel pour moi de m’impliquer en santé. Diane Poiron-Toupin, présidente, Santé en français