La nomination de la première femme autochtone par Joe Biden qualifiée d’extraordinaire

Pour Krysta Alexson, femme crie et étudiante à l'Université des Premières Nations du Canada, il s’agit d’un fait hautement symbolique et historique . Elle pense aussi que cela pourrait potentiellement améliorer les relations entre le Canada et les États-Unis.

C’est de l’espoir qu’elle nous donne, en tant que femme autochtone, qu’on peut exprimer nos opinions et atteindre ces positions.

Jeudi, le président désigné des États-Unis, Joe Biden, a officiellement recruté Deb Haaland comme secrétaire à l'Intérieur. La représentante démocrate est devenue, en 2018, avec sa collègue Sharice Davids, l’une des deux premières femmes autochtones élues au Congrès.

Membre de la nation autochtone Laguna Pueblo, elle sera donc responsable d’un département important qui supervise les ressources naturelles du pays. Le département de l’Intérieur américain est aussi chargé d'honorer les traités avec les peuples autochtones auxquels les terres ont été retirées.

C’est un peu comme Jody Wilson-Raybould

L’étudiante Krysta Alexson explique que la mise en avant de Deb Haaland rappelle aussi celle de Jody Wilson-Raybould en 2015 au Canada. Ancienne cheffe des Premières Nations de Colombie-Britannique, elle a été nommée ministre de la Justice par Justin Trudeau, devenant ainsi la première Autochtone à occuper cette fonction dans l'histoire du pays.

Une nomination tout aussi symbolique et importante pour beaucoup de femmes autochtones, selon Mme Alexson.

Avec les informations de Geneviève Patterson