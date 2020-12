COVID-19 : les Premières Nations priées de s’isoler en dehors de leurs communautés

Cet enjeu a été discuté lors d'une conférence de presse virtuelle de l'Assemblée des chefs du Manitoba ( AMCAssemblée des chefs du Manitoba ) diffusée sur Facebook vendredi.

Les maisons surpeuplées dans ces communautés sont une des raisons de la hausse de la propagation élevée du virus, a expliqué la Dre Marcia Anderson, membre de l’équipe de coordination de la réponse à la COVID-19 des Premières Nations du Manitoba.

Elle exhorte ainsi les populations à quitter leur communauté si elles doivent s’isoler et ne peuvent pas le faire de manière adéquate sur place.

Ces lieux d’isolement sont disponibles pour quiconque n’a pas de chambre et de salle de bains privées, a-t-elle expliqué, et sont gratuits avec le coût du trajet inclus et des repas fournis par les hôtels.

L’Office régional de la santé de Winnipeg précise aussi que des services de traduction sont offerts ainsi que des services virtuels culturels et de spiritualité.

Si nous ne voyons pas plus de gens en isolement en dehors de leur foyer dans ces lieux sûrs, nous ne verrons pas notre nombre de cas baisser. Nous continuerons à observer des taux d’hospitalisation, d’inscriptions aux urgences et de décès élevés. Dre Marcia Anderson, membre de l’équipe de coordination de la réponse à la COVID-19 des Premières Nations du Manitoba

La Première Nation de Shamattawa, où une soixantaine de soldats ont récemment été déployés, illustre cette difficulté dans la stratégie d’isolement. Dans cette collectivité, un tiers des personnes sont tombées malades à cause de la COVID-19, selon le chef Eric Redhead.

Les personnes déclarées positives sont placées dans le gymnase de l’école sur des lits de camp, tandis que ceux qui ont reçu un résultat négatif et qui ne peuvent pas s’isoler chez eux doivent rester dans les salles de classe à l’étage.

Une situation de plus en plus inquiétante

Durant la dernière semaine, les Premières Nations du Manitoba ont durement été touchées par la pandémie avec 16 membres qui ont succombé à la COVID-19.

C’est une tendance très inquiétante pour les Premières Nations et nous n’avons pas l’impression que cela commence à aller mieux , s’est alarmée Marcia Anderson.

Le taux de positivité sur cinq jours parmi les membres de Premières Nations est au-dessus de 22 % et ils continuent à représenter environ 30 % des hospitalisations.

Dans les urgences des hôpitaux manitobains, presque la moitié des patients infectés par la COVID-19 sont des Premières Nations, selon l’ AMCAssemblée des chefs du Manitoba .

Arlen Dumas, grand chef de l’ AMCAssemblée des chefs du Manitoba , rappelle que 75 personnes sont décédées de la maladie dans les Premières Nations depuis le début de la pandémie.

Je ne veux pas que cela soit normalisé et qu'on accepte cela en pensant que ça doit se passe comme ça.



Avec les informations de Austin Grabish.