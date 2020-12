Le Timiskaming passe au jaune

Les Services de santé du Timiskaming ont rapporté six autres cas vendredi, pour un total de 17 dans les deux dernières semaines.

Il y avait seulement eu 18 cas dans le district avant le mois de décembre.

Nous sommes inquiets par la tendance d’augmentation des cas de COVID-19 dans notre district , a déclaré dans un communiqué le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming. Les preuves démontrent que la deuxième vague frappe présentement le Timiskaming .

Le Timiskaming est au deuxième rang pour le taux d’infection par 100 000 habitants pour la période du 12 au 18 décembre, derrière Thunder Bay.

Le district de Timiskaming, qui comptait 32 250 habitants lors du recensement de 2016, se trouve cependant encore sous la moyenne des circonscriptions sanitaires du Nord de l’Ontario pour le nombre de cas total par 100 000 habitants.

Selon les données locales, nous entendons et voyons des preuves qu’il y a trop de rassemblements sociaux et de célébrations du temps des Fêtes , a ajouté le Dr Corneil.

Le député provincial de Timiskaming-Cochrane, le néo-démocrate John Vanthof, affirme que le changement de couleur pour le district prouve que le gouvernement de Doug Ford doit faire davantage d’investissements en santé publique.

Le vaccin est une lumière au bout du tunnel, et nous l'attendons tous avec impatience, mais nous avons encore un très long chemin à parcourir avant que tout cela ne soit terminé. John Vanthof, député provincial de Timiskaming—Cochrane

Il faut que le gouvernement Ford cesse de retenir le financement en lien avec la COVID-19 et commence à investir dans la prévention et la protection notamment en investissant dans davantage de tests et dans la recherche des contacts , affirme-t-il.

Il ajoute qu’il faudrait ajouter du personnel et des experts de la prévention et du contrôle des infections dans les foyers de soins de longue durée pour protéger nos précieux parents et grands-parents.

De plus, les Services de santé du Timiskaming rapportent un cas de COVID-19 à résidence Teck Pioneer à Kirkland Lake. Un employé a reçu un résultat positif à un test de dépistage.

Aucun résident de ce foyer de soins de longue durée n’a été déclaré positif pour le moment. Le bureau de santé poursuit son enquête et le suivi des contacts.

Sudbury retourne dans le vert

La circonscription sanitaire de Sudbury, qui inclut également l’île Manitoulin, passera du jaune au vert lundi.

La Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste, se réjouit de la nouvelle, mais demande aux résidents du Grand Sudbury et des environs de demeurer vigilants, surtout en raison de la situation dans les autres régions, notamment dans le district de Timiskaming.

Il faut que les gens prennent ça au sérieux et continuent de surveiller leurs activités, surtout pendant le temps des Fêtes. Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts

Santé publique Sudbuy et districts a signalé 2 nouveaux cas vendredi, pour un total de 9 depuis samedi.

Ailleurs dans le Nord

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a ajouté 16 cas à son bilan aujourd’hui, dont 8 parmi les résidents et le personnel du foyer de soins longue durée Southbridge Roseview.

Une éclosion a aussi été déclarée dans un autre foyer de l'entreprise Southbridge. Un employé du foyer Pinewood, également à Thunder Bay, a reçu un résultat de test positif.

L’hôpital de Thunder Bay recevra par ailleurs des doses du vaccin de Pfizer BioNTech d’ici la fin de l’année.

Quatre cas se sont également ajoutés dans le district de Parry Sound.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a aussi indiqué vendredi que le personnel de nuit du Walmart de North Bay pourrait avoir été exposé au virus entre le 11 et le 13 décembre. Il n'y aurait pas de risque pour les clients et les employés de jour.

Les autres bureaux de santé du Nord de l’Ontario n’ont pas rapporté de cas vendredi.