Des dizaines d'employés de la santé déployés dans les résidences privées pour aînés

Seulement pour la journée de jeudi, 50 employés du réseau public tels que des préposés aux bénéficiaires, des infirmières et des médecins, ont été déployés dans les cinq résidences en éclosion dans la MRC d'Arthabaska.

Des aides de service de la Croix-Rouge sont aussi sur place, notamment à la Villa Saint-Georges à Victoriaville. Avec 46 résidents infectés, cinq décès et 11 employés contaminés, c’est la plus importante éclosion en résidence pour aînés dans la région.

La Villa Saint-Georges compte plus de 400 unités dont la majorité sont destinées aux personnes autonomes. Ce sont les quelque 160 unités pour les personnes vivant avec des problèmes cognitifs qui sont les plus touchées.

Le propriétaire de la résidence, David Alain, qualifie la présence des employés du CIUSSS d’exceptionnelle. Le CIUSSS a mis en place une cellule de soins au troisième étage avec des médecins. Certaines journées, il y a même trois médecins , explique-t-il.

40% des éclosions à Victoriaville

36 des 88 éclosions dans toute la région, soit plus de 40 %, sont concentrées dans le secteur de Victoriaville. La MRC d’Arthabaska compte vendredi 34 nouvelles infections sur les 93 recensées dans toute la région.

La situation inquiète le maire André Bellavance qui souhaiterait que l’ordre de vaccination soit revu pour tenir compte de la situation alors que les éclosions ont lieu dans les résidences privées pour aînés et non au CHSLD. Ça va être important que dans le plan de vaccination, on soit là très rapidement. J’ai vu qu’en Estrie par exemple, ils ont modifié un peu l’ordre de vaccination , estime le maire.

Situation jugée critique pour les hôpitaux de la région

Malgré une diminution des hospitalisations en Mauricie et au centre du Québec au cours des derniers jours, la région est l’un des endroits dans la province où la situation est jugée critique par le gouvernement provincial.

Vendredi, la région compte 42 personnes hospitalisées dont 10 aux soins intensifs sur une capacité de 12 lits. C’est précisément le nombre de personnes nécessitant des soins intensifs qui fait pression sur l’hôpital.

À cela, s'ajoutent les lits occupés à l'École nationale de police, dont 38 des 43 lits sont occupés, et les nombreuses des éclosions en résidences privées pour aînés dans lesquelles le personnel du CIUSSS MCQ est appelé en renfort.

Avec les informations d'Amélie Desmarais