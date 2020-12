Des infirmières dénoncent les gardes obligatoires pendant leurs congés

Le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) dénonce l’imposition des périodes de gardes obligatoires aux infirmières des urgences de Forestville et des Escoumins durant leurs congés.

La quinzaine d’infirmières touchées par cette mesure du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord ferait déjà des heures supplémentaires et parfois des quarts de travail de 12 heures d'affilée selon leur syndicat.

Il me semble que c'est déjà assez. C'est absolument inhumain d'exiger en plus de ces travailleuses qu'elles assument des périodes de garde durant leurs congés. Ces personnes ne sont pas des robots. Elles ont leur propre vie personnelle et leur famille , s'insurge Nathalie Savard, la présidente de la SIISNEQSyndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois .

Mme Savard dénonce aussi le fait que ces périodes de gardes ne sont pas imposées aux employés d’agences privées externes. Cette situation pourrait accentuer selon elle l’exode des infirmières syndiquées vers ces agences.

Nathalie Savard est présidente du SIISNEQ (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Lorsqu’une infirmière est de garde chez elle, elle doit être disponible pour venir travailler si nécessaire. À chaque tranche de huit heures de garde, elle sera payée l’équivalent d’une heure à temps régulier.

Le syndicat s’inquiète de cette forme de rémunération qu’elle juge injuste alors que certaines doivent débourser des frais de gardiennage pour s’occuper des enfants en leur absence.