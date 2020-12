Les suggestions de lectures et d'écoutes de nos athlètes

Le temps des Fêtes est une période propice à la lecture et à l'écoute de films. Personne ne vous jugera de vous asseoir devant Ciné-Cadeau ou de réécouter pour un 7e fois la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais un peu d’inspiration ne fait pas de tort. Radio-Canada a demandé à des athlètes de Québec des suggestions de livres et de documentaires pour éveiller le sportif en vous.

Simone Boilard

La cycliste Simone Boilard Photo : Sho-Air TWENTY20

Suggestion : le roman Le Guerrier Pacifique, de Dan Millman

La cycliste Simone Boilard a eu son lot d’épreuves physiques et mentales ces dernières saisons. Le livre Le Guerrier Pacifique lui avait justement été conseillé par sa préparatrice mentale, Guylaine Dumont, il y a plusieurs années. Une lecture qui l’a marquée.

C’est l’histoire d’un ancien Olympien en trampoline, Dan Millman, qui raconte le récit de sa vie auquel se mélange de la fiction. C’est un peu un appel à l’éveil spirituel , explique-t-elle.

Dans son roman, Millman rencontre un dénommé Socrate dans une station-service. Ce dernier devient un guide pour l’auteur désireux de redevenir lui-même et de revenir à l’essentiel. Je considère que c'est un roman qu'il faut lire et relire.

Le cycliste slovaque Peter Sagan après une victoire d'étape au Tour de France 2018. Photo : Getty Images / AFP/Jeff Pachoud

Suggestion : l'autobiographie Mon Monde, de Peter Sagan

Une autre suggestion de Simone Boilard, l'autobiographie Mon monde nous amène dans la tête de Peter Sagan, un personnage aussi talentueux que singulier. Trois fois champion du monde sur route, multiple vainqueur du Grand prix cycliste de Québec, l'exubérant Slovaque est pratiquement un gourou dans le monde du cyclisme, pointe la jeune athlète de Québec.

C’est super léger, ça se lit comme on écoute un film. Peter Sagan a le don de nous raconter ses victoires si grandioses de manière si simple. Ça a l’air facile d’être lui. Ce que j’aime de ce roman-là, c’est que ça nous rappelle à quel point tout ça n’est qu’un jeu et qu’il faut être soi-même.

Charles Philibert-Thiboutot

L'athlète canadien Charles Philibert-Thiboutot aux Jeux olympiques d'été de Rio Photo : Reuters / Dylan Martinez

Suggestion : le livre Peak Performance, de Brad Stulberg et Steve Magness

Le coureur olympique explique avoir appris plein de trucs tangibles pour être une meilleure version de soi-même dans le livre de Brad Stulberg et Steve Magness. Préparation mentale, périodisation des efforts, motivation intrinsèque, méditation, les deux auteurs ratissent large.

Steve Magness était un prodige de la course de demi-fond au secondaire et sa carrière a été déroutée parce qu'il a un peu croulé sous la pression et les attentes. Brad Stulberg a vécu quelque chose de similaire dans une autre sphère. Ils ont décidé de faire une sorte de revue de toutes les pratiques de performance qui existent, comment elles s’appliquent au sport ou au travail et ce qui n’a pas marché pour eux. C'est super intéressant.

Samir Ghrib

Samir Ghrib, entraîneur-chef du Rouge et Or et directeur technique du club de soccer Royal Beauport. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Suggestion : Le documentaire Diego Maradona, d’Asif Kaspada

L’entraîneur-chef de longue date de l’équipe de soccer masculine du Rouge et Or est un érudit du ballon rond. Le décès de Maradona l’a évidemment touché. Pour mieux connaître le dieu des Argentins, Samir Ghrib suggère l’écoute du documentaire d’Asif Kapadia présenté à Cannes en 2019 et disponible sur Crave, au Canada.

C’est l’histoire d’un garçon qu’il est impossible de ne pas aimer, malgré toutes ses frasques. Quand tu regardes ça, tu ne peux avoir que de l’affection pour ce garçon qui a eu de la difficulté à grandir dans un milieu terriblement professionnel. Avec le monde criminel également. Ça n’a pas dû être facile pour lui et, malgré ça, on était émerveillé quand on voyait jouer Maradona et l'on oubliait tout le reste.

Karen Paquin

La joueuse de rugby Karen Paquin Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Suggestion : la série documentaire Chasing The Sun

La série produite par le média sud-africain SuperSport suit l’équipe nationale de rugby masculine d’Afrique du Sud de sa décevante Coupe du Monde 2015 jusqu’à la conquête de la Coupe du Monde tenue quatre ans plus tard. Le sujet est évidemment près de Karen Paquin qui vise une troisième participation à la Coupe du Monde en carrière avec Équipe Canada en 2021.

La série est un petit bijou. C’est tellement actuel. On voit vraiment la réalité de l’équipe, les hauts et les bas. Ça va direct dans les émotions , décrit-elle.

Le hic, c’est que pour le moment, la série est uniquement disponible sur internet dans quelques pays africains. À moins d’être particulièrement habile sur internet, il faudra donc patienter encore un peu au Canada.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin