Aide gouvernementale : réactions mitigées pour les cinémas de l’Abitibi-Témiscamingue

L’argent devrait être accordé sous forme de subventions dans le cadre d’un appel de projets. La procédure se fera par l’intermédiaire de La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

En Abitibi-Témiscamingue, les propriétaires des salles de cinéma ont pour la plupart bien accueilli la nouvelle, mais avec des réserves. Dans la ville de La Sarre, la propriétaire du cinéma La Sarre pense que c’est positif comme nouvelle.

Connie Mandeville a son édifice situé sur la rue Principale. Les films y sont projetés dans deux salles. Celles-ci n’ont pas attiré des foules ces derniers mois à cause de la COVID-19. Ça allait bien avant la COVID, mais c’est sûr qu’après la situation est devenue difficile pour tout le monde , explique Mme Mandeville.

À Val-d’Or, le président-directeur général du cinéma le Capitol, Michel Veillette, laisse parler son expérience. Pour expliquer si la nouvelle subvention pourra l'aider, il répond un oui imposant. Toutefois, il ajoute : mais je n’attends pas après ça là! .

Pour M. Veillette, il faut essayer autant que possible de ne pas trop compter sur la subvention. Si on attend après ça, peut-être qu’on va être en difficulté. Moi s’ils ne m'en donnent pas, je vais continuer quand même , explique-t-il.

Ça va être nos produits qui vont nous sauver. Ce n’est pas la subvention. Michel Veillette, PDG du Cinéma Capitol

Joane Savoie est l’une des cinq propriétaires du cinéma Amos. À Amos, pourtant une ville populeuse de l’Abitibi-Témiscamingue, la pandémie a sérieusement affecté les entrées au cinéma.

C’est certain que c'est bienvenu pour nous. Ça faisait un petit bout qu’on attendait cette annonce-là , dit-elle pour expliquer comment elle accueille la subvention. Ça ne couvrira pas toutes nos pertes c’est certain, mais ça va nous donner un sérieux coup de pouce , ajoute-t-elle.

Confusion

À Ville-Marie, le cinéma le Rift propose au public des films populaires et des films d’auteur. Pour la directrice générale Amélie Cordeau , même si la subvention va aider, l’information et les procédures ne sont pas claires. Les réponses qu’on a obtenues de la SODEC ne sont pas claires. La première annonce a été faite le 5 décembre. Nous, il a fallu qu’on réponde avant le 15 décembre minuit. Même s' il y a une annonce qui est sortie avant-hier, ce n’est pas clair. Je ne sais pas pourquoi ils ont ressorti cette annonce-là , dit-elle.

Le cinéma Capitol de Val-d'Or (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Même son de cloche pour M. Veillette du cinéma le Capitol de Val-d’Or. Exactement, on n’a aucun critère pour savoir qui va avoir l’argent. Aucune idée , dit-il. Il sait tout de même que le nombre d’écrans que possède une salle de cinéma peut être un facteur dans la distribution de la subvention. Le Capitol de Val-d’Or en a cinq.

En réalité, le montant de l’aide financière du gouvernement va varier selon le type d’établissement. La subvention pourrait atteindre 16 000 $ par écran pour une salle de moins de 10 écrans, 150 000 $ par établissement pour les salles de 10 écrans et plus et 400 000 $ par chaîne de cinémas. Il n'y a que les cinémas de propriété entièrement québécoise qui auront droit à la subvention.