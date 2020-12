En plein cœur de la pandémie, un entrepreneur se réinvente et fait réagir le public

Michael Gosselin, le propriétaire de Masques Abitibi, est encore ému par la nouvelle. La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda a dévoilé les noms des trois organisations qui ont remporté les grands honneurs de la toute première édition du concours « Vibrants », et Michael Gosselin en fait partie.

La chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda a mis sur pied ce concours afin de souligner les efforts des hommes et femmes d’affaires de la région.

Les trois organisations en question et leurs propriétaires se sont fait remarquer par leur esprit de résilience et d’adaptation en contexte de pandémie. De plus, c'est le public, par le biais d'un formulaire en ligne, qui a choisi les trois organisations lauréates.

Des masques de l'entreprise Masques Abitibi Photo : Radio-Canada / Désiré Kafunda

M. Gosselin a été honoré dans la catégorie leadership inspirant. La résilience, il la connaît bien. La reconnaissance qu’il vient de recevoir est venue après une période sombre de son histoire d’entrepreneur.

Étant à la base propriétaire d’un salon de coiffure, vers la fin mai avec le gouvernement on ne nous avait pas encore annoncé ce qu’il advenait de nous. J’étais en train de penser à peut-être ne plus rouvrir faute de finances, comme la plupart du monde pendant le confinement , il affirme, pour expliquer dans quel contexte il s’est lancé dans la confection de masques.

En 24 heures, on a monté Masques Abitibi. Michael Gosselin, entrepreneur

M.Gosselin est à la base le propriétaire de Bac à cheveux, un salon de coiffure tendance de Rouyn-Noranda. La pandémie et ses mesures restrictives de sécurité sont loin de lui faciliter la tâche. Il décide alors d’en parler à deux de ses amis, l’une designer graphique et l’autre programmeur web.

On a fait le tour de mes talents, puisque je suis un artiste multidisciplinaire révèle-t-il. La conclusion de leur remue-méninges est claire. Pour sauver son commerce, Michael Gosselin doit se réinventer. Il doit lancer une compagnie de masques.

Un virage rapide

Avec l’aide de ses amis, M. Gosselin travaille sur le logo, branding, site internet et boutique en ligne de sa nouvelle idée. Ils font vite. En 24 heures, ils ajoutent à une entreprise déjà spécialisée dans la coiffure et les soins de bien-être, la confection de masques en tissu lavables. Il y a une vague, je suis rentré dedans , explique M. Gosselin.

Pour sauver son commerce, Michael Gosselin s'est réinventé et a commencé à vendre des masques. Photo : Radio-Canada / Désiré Kafunda

Le but avoué de l’initiative est de protéger contre la COVID-19. Toutefois, le public veut aussi encourager local souligne M. Gosselin. Lui, qui ne produit que sur commande a déjà livré près de 3000 masques.

Dans un contexte où il y a eu à un moment donné une pénurie de masques, les Canadiens se sont tournés vers la production locale. C'est ce revirement qui explique aussi, selon le propriétaire de Masques Abitibi, le succès de son entreprise. Vu que c’est une boutique en ligne, je livre partout au Québec , lance-t-il.

En bonne compagnie

M. Gosselin est fier de l’honneur qu’il a reçu. Il se dit prêt à faire ce qu’il faut pour aider en ces temps de pandémie. Je préfère que le gouvernement ferme pendant deux semaines que de retomber en confinement pendant trois mois , dit-il pour donner son avis sur les mesures restrictives du temps des Fêtes. Il sera fermé pendant toute la période des Fêtes.

Comme lui, d'autres entreprises ont eu un grand impact en pleine pandémie. La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda a également donné l’occasion au public d'honorer dans la catégorie Coup de cœur Agilité l’organisme Aéroforme.

Il s'agit d’une entreprise qui offre des cours de groupe en salle. Ses propriétaires, Jacinthe et Anne-Marie Sicard-Coutu, offrent leurs cours de maintien physique en ligne. Ils permettent ainsi à de nombreuses personnes de continuer à s'entraîner alors que tout est fermé.

Dans La Catégorie Solidarité, c’est l’organisme Ressourcerie Bernard-Hamel qui a été choisi par le public. La Ressourcerie a dû s’adapter cette année pour la grande Guignolée des médias qui n’a pu se tenir dans les rues de Rouyn-Noranda, comme d’habitude. Elle recueille cette année les dons en ligne ou par la poste.