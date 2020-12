Cinq jeux vidéo pour se plonger dans l’ambiance des Fêtes

Si les décorations de Noël affluent dans les rues, c’est aussi le cas dans les jeux vidéo. Depuis quelques années, les éditeurs de l’industrie vidéoludique s’en donnent à cœur joie et déploient des événements hauts en couleur sur la thématique. Et 2020 n’y fait pas exception.

1- Animal Crossing: New Horizons

Dans Animal Crossing: New Horizons, l’ambiance des Fêtes règne depuis le 19 novembre dernier, et compte bien y rester pour plusieurs semaines encore.

Les joueurs et joueuses peuvent former des bonhommes de neige et décorer les sapins, tandis que les avatars peuvent enfiler des vêtements douillets et colorés à l’effigie de sapins de Noël.

Mais c’est surtout lors de la traditionnelle journée du jouet que le décor vaut le détour. Le village peuplé d’animaux anthropomorphes se donne rendez-vous le 24 décembre pour les festivités. Au menu : emballage, distribution et échange de cadeaux.

Nintendo réserve également des surprises pour le Nouvel An, alors que le voisinage est invité à faire le décompte en suivant les aiguilles d’une énorme horloge. La soirée se clôturera par un spectacle de feux d'artifice.

2- Overwatch Winter Wonderland

Les adeptes d’Overwatch, ce jeu de tir à la première personne, ne seront pas en reste. Jusqu’au 5 janvier prochain, le jeu vidéo déploie l’événement Winter Wonderland  (Nouvelle fenêtre) , qui comprend une nouvelle bagarre (de boules de neige!) et huit costumes (skins) festifs.

4v4 Freezethaw Elimination, un nouveau mini-jeu dont l’objectif est de congeler les membres de l'équipe adverse, s’ajoute à Mei's Snowball Offensive, Yeti Hunt et Snowball Deathmatch, déjà bien connus des adeptes d’Overwatch.

3- Minecraft

C’est immanquable : tous les ans, les fans de Noël s’emparent du jeu libre Minecraft pour monter de toutes pièces une carte sur la thématique.

Cette année ne fait pas exception, alors que les mondes enneigés où règnent – tout en pixels – les cannes de bonbons et les sapins décorés affluent.

Les joueurs et joueuses peuvent essayer la nouvelle carte Trouble in Christmas Town (Nouvelle fenêtre) , où il faut trouver le père Noël qui a disparu.

Sinon, les internautes peuvent aussi visiter d’anciennes cartes, qui font souvent l’objet de mises à jour. La populaire Grinchmas (Nouvelle fenêtre) , lancée en 2011, permet toujours d’explorer un univers parsemé de pièges et de brûler quelques arbres de Noël.

4- Hyper Scape

Depuis le 15 décembre, la communauté du jeu vidéo multijoueur Hyper Scape, développé par Ubisoft Montréal, est en mode festival d’hiver.

Les fans de jeux de type Battle Royale peuvent s’affronter dans un décor urbain et futuriste, mais aussi enneigé et festif. Des ornements inspirés de Noël peuvent également être ajoutés au costume de leur avatar.

Et bonne nouvelle pour les personnes qui souhaitaient pouvoir jouer à partir de différentes plateformes : ce souhait est maintenant exaucé depuis mardi sur PC, Xbox et PlayStation 4.

Les festivités se poursuivent jusqu’au 19 décembre prochain sur Hyper Scape.

5- Among Us

Depuis quelques semaines, les adeptes d’Among Us, ce jeu de loups-garous des temps modernes, peuvent arborer un chapeau rouge de Noël, un sapin sur la tête ou encore des cornes en forme de cannes de bonbon. Ces costumes sont offerts gratuitement aux personnes qui jouent sur PC, mais il faut débourser un peu d’argent pour les obtenir sur les autres plateformes.

Les personnages du jeu « Among Us » peuvent se personnaliser avec des accessoires festifs. Photo : InnerSloth

Par ailleurs, InnerSloth, qui a conçu le jeu, a offert un cadeau de Noël à ses adeptes cette semaine en déployant Among Us sur la Nintendo Switch. Les parties peuvent désormais être lancées à partir de cette console sur les téléphones intelligents ou encore sur PC.

Les joueurs et joueuses peuvent aussi compter sur la carte enneigée Polus pour se plonger davantage dans l’ambiance des Fêtes.