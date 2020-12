Des personnalités font la promotion des mesures sanitaires à l'aube des Fêtes

Dans une série de vidéos intitulée Pour moi, pour Québec, l'agence de santé compte notamment sur l'appui de personnalités considérées comme des influenceurs dans la région, dont le Bonhomme Carnaval, pour mobiliser les gens à respecter les consignes sanitaires.

Le receveur de passe du Rouge et Or Mathieu Robitaille, la joueuse professionnelle de jeux vidéos, Stéphanie Harvey, la danseuse Ophélie Bégin et Miyano Sakai, cheffe entrepreneure du restaurant Tora-Ya Ramen.

Dans les trois cas, ces personnalités ont vu leurs habitudes changées considérablement dans les derniers mois.

Si on respecte les conditions qui nous sont imposées, on est capable de tourner la page , croit Mathieu Robitaille.

Certaines personnes qui viennent regarder nos matchs voient [...] qu'on s'implique, peut-être que plusieurs personnes vont nous suivre Mathieu Robitaille, joueur du Rouge et Or Football

D'autres personnes, dont des citoyens, des médecins et des athlètes, font également la promotion des mesures sanitaires.

Avec 48 morts liés à la COVID-19, la semaine du 13 décembre est déjà la plus meurtrière dans la Capitale-Nationale depuis le début de la pandémie.

Vendredi, la région de la Capitale-Nationale comptait 197 nouveaux cas (+12) et six nouveaux décès.