Apprendre le français à travers la culture dénée

L’apprentissage du français comme langue seconde aura désormais un goût très local au Collège nordique francophone à Yellowknife. Un nouveau cahier d’apprentissage : Rendez-vous nordiques — Langue et culture, a été créé en incorporant l’histoire et la culture des peuples dénés à son enseignement.

Ce nouveau cahier d'apprentissage offre le même genre d’exercices que les autres manuels de français similaires, mais dans un contexte qui reste fidèle au territoire et à la culture autochtone, une fidélité si importante aux Territoires du Nord-Ouest.

Les exemples, les images et les scénarios du cahier utilisent tous des thèmes nordiques comme l’hiver, le tannage, les lois dénées et les histoires d’aînés.

Par exemple, un simple exercice pour pratiquer la conjugaison des verbes se fait à travers une histoire de chasse racontée par l’artiste déné Darrell Chocolate.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les exemples du cahier ont tous une saveur locale ou autochtone comme ce récit de Darrell Chocolate. Photo : Collège nordique francophone

Ce nouveau cahier publié aux éditions Chenelière Éducation, a été rédigé par l’auteure Flavia Garcia qui est venue passer quelques jours à Yellowknife pour en apprendre davantage sur le territoire, ses peuples et leurs cultures.

De nombreuses rencontres avec plusieurs collaborateurs du collège et des communautés autochtones ont permis de créer ce nouvel outil que la directrice du collège, Josée Clermont, qualifie d’unique en son genre.

Normalement, ces cahiers sont écrits pour refléter la culture des locuteurs de la langue enseignée, mais ici, nous avons plutôt pensé aux étudiants, indique son auteure, Flavia Garcia. Ils veulent en savoir plus sur la culture et les réalités de la région où ils vivent.

Selon Josée Clermont, ce nouveau cahier, élaboré en collaboration avec des autochtones, fait partie de la réconciliation que se doivent de faire les écoles de langues avec les peuples et les territoires autochtones où ils se trouvent.

Josée Clermont est la directrice du Collège nordique francophone. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Il faut inclure dans l’apprentissage du français un apprentissage de la culture et de l'histoire autochtone, on ne peut pas faire fi de ça, dit-elle. Ça fait partie de nos valeurs d’inclusion et de diversité.

Beaucoup des étudiants des classes de français langue seconde du Collège nordique travaillent dans la fonction publique. Mais la portée du nouveau cahier ne s'arrêtera pas là, selon Josée Clermont qui révèle avoir reçu de l'intérêt des écoles secondaires du territoire et d’autres écoles de langues à travers le pays.