Service de dépistage de COVID-19 pour entreprises : un premier bilan positif

Lancée au début du mois d’octobre dernier, l’initiative permet aux entreprises d’obtenir des tests de dépistage rapides pour leurs employés afin de conserver un milieu de travail sécuritaire. Les prélèvements sont effectués dans les locaux de la Clinique Infirmière du Nord-Ouest, à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or.

Le vice-président de la Clinique Infirmière du Nord-Ouest et copropriétaire de LAB3Dx, Luc Bernard, indique que la demande est au rendez-vous, mais qu’il reste une marge de manœuvre afin d’augmenter la capacité.

On est fonctionnel six jours par semaine présentement, avec nos deux centres de prélèvements. On a un achalandage qui va très bien. On n’est pas au maximum de la capacité, donc on a encore de la disponibilité pour ajouter des clients supplémentaires. En plus, notre capacité peut être augmentée. Si on arrivait au maximum, on pourrait l’augmenter en ajoutant de la machinerie et du personnel supplémentaire qui est déjà formé , soutient-il.

La clinique infirmière du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

En plus de certaines entreprises de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Bernard indique que plusieurs entreprises du Nord-est ontarien ont recours au service de dépistage depuis sa mise en service. Dans la majorité des cas, l’initiative provient de l’employeur, qui souhaite agir en prévention.

On a beaucoup de travailleurs d’entreprises de la région, par exemple les gens qui font du fly-in fly-out, qui sont testés à leur arrivée s’ils proviennent par exemple de zones rouges. Il y a aussi des résidents de la région. Je vous dirais que la très grande majorité des tests que l’on fait, ce sont des entreprises qui nous les envoient [les employés] , observe M. Bernard.

Le copropriétaire de LAB3Dx indique que les tests sont souvent effectués après que l’employeur ait complété une analyse des risques.

Elles [les entreprises] vont baliser à l’interne un protocole de gestion des cas à risque. La plupart du temps, la manière dont ça fonctionne, c’est que le personnel qui est attitré à la santé et à la sécurité va faire une analyse des cas, et les cas qu’ils vont juger à risque ou problématiques, ils vont nous les envoyer pour un dépistage préventif. Nous, on teste les gens qui sont asymptomatiques, quand ils sont symptomatiques, ils doivent passer par la Santé publique , précise Luc Bernard.

M. Bernard stipule que le service de dépistage aux entreprises sera offert tant et aussi longtemps que la situation de pandémie l'exige. Il souhaite que l’expérience acquise permette ensuite de diversifier l’offre de services médicaux offerts.