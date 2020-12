Alerte Amber : un bébé de 9 mois porté disparu à Ottawa

La petite Magnolia Knox, aussi appelée Maggie Knox, aurait été vue pour la dernière fois avec sa mère, Sherma Knox, vers midi sur la rue Lebreton nord, près de la rue Booth.

La mère était à pied et portait le bébé dans ses bras.

Le Service de police d'Ottawa (SPO) décrit la mère, Sherma Knox, comme une femme noire de 39 ans, mesurant 170 centimètres et pesant 91 kilogrammes.

Sherma Knox est la mère de la jeune Magnolia. Photo : Service de police d'Ottawa

Elle portait un pantalon gris, un manteau noir, une tuque et un sac à dos beige. Ses ongles sont peints en mauve avec des brillants.

Le bébé portait une chemise rayée bleue et rose et un pantalon bleu, avec un survêtement rose, une robe avec des fleurs et des chaussures beiges.

Le SPOService de police d'Ottawa demande à quiconque aurait vu la mère et/ou le bébé d'appeler au 911.

D'autres détails à venir.