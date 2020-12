Une pièce réalisée par Daniel Brière pour visionnement gratuit sur le web

La production théâtrale Entends-tu ce que je te dis? Kouté mwen titak!, écrite et interprétée par des artistes du Québec et de la Martinique et dirigée par Daniel Brière, est offerte gratuitement en ligne dès aujourd’hui. Elle devait être jouée à l’Espace Libre et en Martinique cet automne, mais la pandémie aura eu raison de ce plan initial et forcé cette pièce à migrer à l’adresse koute.net.

Cette coproduction originale du Nouveau Théâtre expérimental (NTE) et de Tropiques Atrium met en scène des chialeurs et chialeuses qui expriment leur fureur de dire par le biais de quatre textes distincts. Les histoires s’entremêlent dans cette pièce où l’on peut entendre les langues québécoise et créole martiniquaise.

Daniel Brière signe la réalisation et dirige les interprètes Joanie Guérin et Bruno Marcil (Québec), ainsi que Daniely Francisque et Steffy Glissant (Martinique). En transposant la pièce de théâtre en format numérique, la production veut offrir une œuvre hybride et interdisciplinaire au public.

Les textes sont signés par Daniely Francisque et Bernard Gaétan Lagier, de la Martinique, ainsi que Gabrielle Chapdelaine et Alexis Martin, du Québec. La pièce de théâtre est offerte sur la plateforme koute.net  (Nouvelle fenêtre) et sera accessible jusqu’au 30 juin prochain.