Malgré les décès, la liste d’attente s’allonge en CHSLD

La hausse a de quoi surprendre. En mars, tout juste avant le décret d’état d’urgence sanitaire, 2918 personnes attendaient une place en CHSLD, un nombre qui est passé à 3828 en novembre dernier.

Pourquoi, alors que des places se libèrent, la liste d’attente continue-t-elle de s’allonger?

C’est une bonne question , lâche Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Premièrement, entre le 11 avril et le 29 avril, il n’y a eu aucune admission dans les CHSLD , explique-t-elle.

Encore aujourd’hui, aucun nouveau résident n’est admis dans un établissement où il y a une éclosion de COVID-19. Aussi, des CHSLD ont transformé des chambres doubles en chambres simples. Et d’autres, comme celui de l’Eden à Laval, ont carrément fermé leurs portes.

C'est ça qui fait que la liste d'attente a augmenté, poursuit la ministre Blais, et ça augmente aussi en parallèle avec le fait que la population est vieillissante. Au Québec, on vieillit à un rythme extrêmement accéléré et on n'a pas développé assez de places par le passé.

Pendant ce temps, des personnes âgées et leurs proches doivent patienter.

Les derniers mois ont été difficiles , confie Danièle Taillefer, dont le mari se trouve à l’hôpital Pierre-Le Gardeur. À 85 ans, René souffre d’alzheimer et d’autres problèmes de santé.

Il reçoit d'excellents soins [à l’hôpital], mais quand il va partir de là? On ne le sait pas , déplore Mme Taillefer. La famille aimerait lui trouver une place en CHSLD, mais avec la liste d’attente, le délai d'attente moyen est de plus de 200 jours.

La région de Lanaudière est l’une des régions où les besoins d'hébergement en CHSLD se font le plus sentir depuis deux ans. Tout comme Laval, le Bas-St-Laurent et la Côte-Nord.

Si toutefois la situation d’une personne est urgente, elle peut être admise rapidement, insiste le cabinet de la ministre Blais.

Une promesse de la CAQ

Lors de la campagne électorale 2018, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait fait de l’hébergement des aînés un thème central de son programme. Les maisons pour aînés devaient être le projet d’une génération , disait François Legault.

Sa candidate Marguerite Blais rappelait à l’époque en entrevue à Radio-Canada l’intention du parti de combler la liste d’attente en CHSLD. Il manque 2600 places actuellement et il y a 570 personnes aînées qui sont hospitalisées parce qu'il n'y a pas de place en CHSLD, disait-elle. Donc, on se construirait 2600 places avec le modèle des maisons des aînés entre la période de 2018 et de 2022.

Afin d’accélérer la construction des maisons des aînés, le gouvernement a annoncé à l’automne qu’un montant de 309 millions de dollars du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 serait devancé d’une année, afin de livrer 2600 places d’ici 2022.

La construction d'édifice, ça ne prend pas deux jours , signale Pierre Lynch, président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées. Selon lui, il faut également améliorer l’offre de soins à domicile.

Par exemple à Laval, dit-il, un sixième CHSLD public est actuellement en construction, mais la livraison est [prévue] pour le début de 2022. Alors vous comprendrez qu'entre-temps, il faut faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a.

De l’attente ailleurs dans le réseau

Par ailleurs, plus de 3200 personnes figurent sur la liste d’attente du ministère de la Santé pour obtenir une place en ressource intermédiaire, un réseau qui héberge de nombreuses personnes âgées.

Comme l’explique Johanne Pratte, directrice générale de l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec, il y a du développement, mais ça ne répond pas aux besoins, c’est clair.

On a des besoins, mais on n’a pas les budgets , déplore-t-elle.

Selon Mme Pratte, il n’y a pas d’engagement du gouvernement pour éliminer la liste d’attente en ressource intermédiaire .

Ce réseau compte 16 000 places.