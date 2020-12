En raison de plaintes, un centre de réchauffement de Sudbury doit déménager

Il y des plaintes et des inquiétudes depuis le début, mais honnêtement dans les dernières semaines, il est arrivé un point où c’est impossible de continuer , explique le directeur général du Centre de santé, Denis Constantineau, qui précise que le service est offert depuis octobre.

Il soutient qu’avec le froid, le nombre de personnes fréquentant le centre a augmenté dans les dernières semaines, ce qui a attisé les frictions avec le propriétaire, les autres locataires de l'immeuble et le voisinage.

On ne nous a pas donné d'ultimatum pour le 1er janvier, mais on nous a dit qu'il fallait absolument qu’on règle le problème sinon [le propriétaire] allait envisager d’autres recours. On ne voulait pas que ça se rende à ce point-là , précise le directeur général.

Denis Constantineau explique offrir un service pour une clientèle ayant des besoins aigus .

Des problèmes de santé mentale, de toxicomanie. Ce sont des gens démunis, qui transportent tout ce qu’ils ont dans un carrosse ou dans un sac à dos , raconte-t-il.

On ne veut pas que nos clients portent l’odieux de tout ça. [...] Ils ne sont pas à blâmer dans tout ça. C’est juste leur réalité, et il faut trouver une façon de composer avec ça tout en respectant les besoins des voisins et des autres locataires. Denis Constatineau, directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

Le directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, Denis Constantineau. Photo : Radio-Canada

Aucune interruption de service prévu

Denis Constantineau a bon espoir de trouver un nouvel emplacement pour le centre de réchauffement. On a visité des sites, on a des options. [...] On va faire ce qui est nécessaire pour que les services continuent , assure-t-il.

C’est la première année que le Réseau des sans-abri met en place un centre de réchauffement de jour. L’organisme offre notamment le déjeuner et du café durant la journée.

Beaucoup de services sont fermés en raison de la pandémie, alors il n’y avait pas d’endroit pour les gens au courant de la journée pour se trouver un abri , explique Denis Constantineau.

Outre le Centre ParkSide, ouvert sur l’heure du midi et du souper afin de permettre aux clients des soupes populaires avoisinantes de manger au chaud, il s’agit du seul centre de réchauffement de jour du Grand Sudbury.