COVID-19 : 2 décès de plus et 245 nouveaux cas en Saskatchewan

Les deux Saskatchewanais qui sont morts vivaient dans la région de Regina. L'un avait entre 70 ans et 79 ans et l'autre plus de 80 ans.

La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan recense également 245 nouveaux cas de la COVID-19. La grande majorité de ces nouveaux cas se retrouvent dans le centre-nord de la province (53), à Saskatoon (46) et à Regina (42).

Depuis le début de la pandémie, 13 077 Saskatchewanais ont été contaminés par la COVID-19. Le nombre de cas actifs est en baisse. Il est passé de 3978 à 3736 en 24 heures.

L’Autorité de la santé ajoute que la moyenne des nouveaux cas au cours des sept derniers jours est de 230 cas.

Le nombre d'hospitalisations a lui aussi diminué. Il est passé de 126 à 121 Saskatchewanais qui se retrouvent à l'hôpital. Parmi eux, 17 sont aux soins intensifs.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 3836

Région de Regina : 2606

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 1471

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 797

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 2925

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 1395

Le lieu d'infection de 47 cas est en attente de confirmation.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 2801 cas

20 à 39 ans : 4580 cas

40 à 59 ans : 3403 cas

60 à 79 ans : 1716 cas

80 ans et plus : 572 cas

L’âge de cinq personnes infectées est en attente de confirmation.

Jusqu’à maintenant 399 726 tests de la COVID-19 ont été effectués, dont 3171 hier.

Des éclosions dans les prisons

Un professeur adjoint en génie biomédical, Kyle Anderson, met en garde le gouvernement de la Saskatchewan sur sa politique concernant les tests de dépistage de la COVID-19.

Aux prises avec plusieurs éclosions, seule la prison de Saskatoon effectue un dépistage massif des prisonniers et de son personnel. Le dépistage massif a permis de déceler 142 cas de la COVID-19 dans l’établissement de Saskatoon.

La province affirme que pour les autres prisons, elle va tester que les personnes symptomatiques. Le Centre correctionnel de Prince Albert a confirmé 12 cas actifs de la COVID-19. Mais les autorités estiment que le dépistage massif n’est pas nécessaire, puisqu’ il y a moins de contact .

Kyle Anderson dit qu’il ne comprend pas la logique derrière cette décision. C’est presque de la négligence à ce stade-ci si tout le monde ne passe pas un test de dépistage. C’est comme ça qu’on va avoir une éclosion massive de la COVID-19.

Selon le professeur adjoint, ignorer les personnes asymptomatiques ne permettra pas d’endiguer le problème. Le dépistage massif doit s’appliquer aux prisons, comme il a été appliqué dans les foyers de soins de longue durée et dans les communautés huttérites.

Avec les informations de Dan Zakreski