Un calendrier de l'avent virtuel sème la magie dans les coeurs à l'école Trefflé-Gauthier

Entre le 1 er décembre et le congé des Fêtes, une technicienne en service de garde de l’école primaire Trefflé-Gauthier de Jonquière, Nathalie Lavoie, a livré une surprise quotidienne aux élèves. Dans un calendrier de l’avent virtuel, elle a consigné une kyrielle de sourires et de surprises, livrés par des personnalités connues, pour la plupart originaires de la région.

Chanter avec Guylaine Tanguay et Michaël Girard, rire un bon coup avec Simon Delisle et Philippe Laprise ou encore se laisser porter par un message inspirant tout droit sorti de la bouche du hockeyeur Raphaël Harvey-Pinard. Autant de petits remontants pour les élèves de l’école Trefflé-Gauthier qui, eux aussi, ont dû s’adapter à une nouvelle réalité en 2020.

À l’origine de ce calendrier virtuel : une lutine bienveillante.

Le but, c’était que les enfants restent accrochés encore et que la magie fasse son œuvre. Même les enseignants, ils ont aimé ça, aussi, voir ça , a mis en contexte Nathalie Lavoie, rencontrée dans la cour de l’école de Jonquière par un froid polaire.

L'éducatrice en service de garde a fait aller ses contacts pour offrir des messages inspirants de la part d'artistes de la région aux élèves de l'école jonquiéroise. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Nathalie Lavoie a fait aller sa baguette magique pour obtenir des souhaits de Noël et des messages destinés exclusivement aux écoliers. Un remède par excellence à la mélancolie, surtout lorsqu’accompagné d’un breuvage chaud et d’une bonne collation sucrée. Les capsules vidéo et les cartes de souhaits virtuelles ont fait du bien aux enfants et aux enseignants.

On a eu des calendriers, on a eu des personnes. C’est full cool. C’est vraiment trippant , a lancé Milan Tremblay, 9 ans, bonnet des Saguenéens, son équipe de hockey, calé jusqu’aux yeux.

Nathalie, la lutine coquine, n’a pas laissé le coronavirus l’empêcher de faire des cadeaux aux élèves, encore moins de leur jouer quelques tours.

J’ai annexé avec ça de petites vidéos drôles, en faisant croire que j’ai contacté Dwayne Johnson. Donc là, les amis pensent que j’ai beaucoup de contacts! , s’esclaffe-t-elle, les joues rougies par le froid.

Ces écoliers de l'école Trefflé-Gauthier ne sont qu'une portion de ceux qui ont reçu des surprises en décembre. Photo : courtoisie

Sans surprise, celui que l’on surnomme The Rock n’a pas répondu à la demande de l’éducatrice. François Legault non plus. Qu’à cela ne tienne, une vidéo humoristique et un faux point de presse lui ont permis de semer du bonheur dans les cœurs.

De transmettre quelques messages, aussi, en cette année de défis.

Je sais que ce n’est pas nécessairement facile pour tout le monde, mais je pense que c’est important de rester optimiste et de se lever le matin en étant positif. Je pense qu’on va s’en sortir si on reste fort là-dedans , a déclaré Raphaël Harvey-Pinard, jeune recrue appartenant au Canadien de Montréal, qui attend impatiemment de pouvoir faire ses débuts avec le Rocket de Laval.

Raphaël Harvey-Pinard (77) est ses coéquipiers contres les espoirs des Sénateurs d'Ottawa. Photo : Canadien de Montréal/Twitter

Cette capsule a rempli Milan Tremblay d’ondes positives et l’a convaincu de l’importance de s’accrocher à ses rêves.

Il disait qu’il faut persévérer, même avec la COVID. De persévérer avec ce qui est difficile et que c’est comme ça qu’il s’est rendu loin. Il faut toujours persévérer , enchaîne le jeune joueur des Sags, qui s’est abreuvé des paroles de son idole.

Le jeune hockeyeur Milan Tremblay a été soufflé par le propos de son idole, Raphaël Harvey-Pinard. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Suivre son plan A

Bonjour la gang, je me présente. Justin Saint-Pierre, arbitre de la Ligue nationale.

C’est avec ce prélude que l’Albanélois s’est invité dans les locaux de classe des jeunes de Trefflé-Gauthier. Il avait un but : leur dire de ne jamais baisser les bras ni abandonner leur plan A .

Justin Saint-Pierre, il nous a dit que même si on venait d’une petite ville que peu de monde connaît, on peut toujours devenir grand. Lui, il est devenu arbitre dans la LNHLigue nationale de hockey et il venait d’une petite ville , retient Marianne Dion, 11 ans.

La jeune Marianne Dion rêve de voyager et de s'améliorer en ski. Elle entend suivre les bons conseils de l'arbitre Justin Saint-Pierre en ne dérogeant pas de son plan A. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Le plan A de Marianne? Voyager et s’améliorer en ski, son sport favori.

Il y a plein de choses que j’adore faire et que j’aimerais faire plus tard , confie-t-elle, les mains dans les manches, à la recherche d’un peu de chaleur.

Faire ce que l’on aime, malgré les embûches et les événements impossibles à prévoir.

Puis, comme l’écrit le conteur Fred Pellerin dans sa carte postale aux enfants de Trefflé-Gauthier, profiter du temps des Fêtes pour faire le plein d'énergie avec de la neige en masse et du soleil à briller dedans .