Internet haute vitesse : Bell facilitera l'accès à ses poteaux

Bell permettra à d'autres fournisseurs de service Internet d'utiliser plus facilement ses milliers de poteaux à travers le Québec pour accélérer le développement d'Internet haute vitesse en région.

L'entreprise en a fait l'annonce vendredi matin dans un communiqué en précisant que de nouvelles mesures vont simplifier le processus encadrant les demandes d'accès aux infrastructures aériennes par d'autres fournisseurs de services au Québec .

Les titulaires pourront effectuer leurs propres relevés de la structure ainsi qu'effectuer leurs travaux dès que leurs ingénieurs auront confirmé que les standards de sécurité sont respectés. Extrait du communiqué de Bell

Bell a précisé que les travaux seront assujettis à des inspections par ses professionnels.

Pour s'assurer de la conformité des travaux qui seront effectués par les autres fournisseurs sur ses poteaux, Bell a annoncé la mise sur pied d'un centre d'excellence qui permettra un partage accru des meilleures pratiques aux titulaires et une meilleure communication par l'assignation d'une personne-ressource technique et décisionnelle à chacun des titulaires .

Des centaines de milliers de foyers québécois n'ont pas accès à la haute vitesse.

Au printemps dernier, le gouvernement du Québec et les entreprises propriétaires de parcs de poteaux, comme Bell et Telus, ont mis sur pied une table de coordination pour accélérer le déploiement d'Internet haute vitesse en région, et donc faciliter l'accès aux poteaux par d'autres entreprises.

Les nouvelles mesures annoncées par Bell découlent de cette table de coordination .

Sur Twitter, le premier ministre François Legault a qualifié l'annonce de Bell de bonne nouvelle pour l'implantation d'Internet haute vitesse partout au Québec .

Cet automne, le gouvernement Legault avait reconnu que sa promesse électorale de brancher tout le Québec à Internet haute vitesse d'ici 2022 avait de bonnes chances de ne pas être respectée.