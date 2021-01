L’un des plus vieux orgues du Canada fête ses 150 ans

Il est né à New York, à l'angle de la 42e Rue et la 9e Avenue, à Manhattan, des mains de John Henry et Caleb Sherwood Odell. Ces deux frères étaient des maîtres dans le travail du bois et ont lancé leur manufacture J.H. & C.S. Odell en 1859. L'Opus 81 était le 81e orgue à sortir de leur atelier.

L'entreprise a, depuis, déménagé, mais même 161 ans plus tard, elle existe toujours et l'arrière-arrière-petit-fils de Caleb Odell, le facteur d'orgue Edward Odell, vient de terminer l’Opus 656.

C'est à la manufacture J.H. & C.S. Odell de New York qu'a été fabriqué l'Opus 81. Fondée en 1859 et installée sur la 42e Rue jusqu'en 1927, l'entreprise familiale a ensuite quitté Manhattan pour Westchester. Photo : Edward Odell

C’est toujours si gratifiant de voir que ces instruments durent et sont entretenus par des gens qui les aiment , dit-il.

En plus d’avoir poursuivi la tradition familiale, il continue de suivre le parcours des créations de ses ancêtres. Ce qui en fait un orgue rare, c'est qu’il est presque entièrement d’origine, toujours actionné mécaniquement, de la touche sur laquelle vous appuyez au mécanisme à l'intérieur, tout fonctionne comme à sa conception.

À chaque fois que je me baisse pour entrer dans l’un de ces orgues construits par mon grand-père ou mon arrière-arrière-grand-père, c’est comme la sensation de revenir dans la maison où vous avez grandi. Edward Odell, propriétaire de la société Odell

Pourtant la vie d’Opus 81 a été particulière. Après des années passées à New York, il a été vendu, intégralement démonté pour voyager, avant d'être installé dans une église de Calgary construite sur mesure pour l’accueillir.

Ils avaient l'église et l'orgue en tête lorsqu'ils ont conçu le bâtiment, explique Rick Vander Woulde, l’organiste de l'église luthérienne Highwood. Ça a été très bien fait, la chambre de l'orgue est grande, alors tous les sons se mélangent et voyagent à travers la salle.

À l’image des icebergs, le plus impressionnant n'est pas ce qui est visible en surface, mais ce qui se cache derrière. L'Opus 81 compte 1300 tuyaux faits de différents matériaux, qui sont de différentes tailles et dont les plus grands mesurent près de cinq mètres.

Rick Vander Woude est l'organiste de l'église luthérienne Highwood. Photo : Radio-Canada

Pour l'organiste, l'Opus 81 est plus qu'un simple instrument de musique. Maintenu à l'identique depuis sa conception, sans la moindre dose d'électronique, l'orgue offre ainsi les mêmes sons que ceux du passé.

C'est incroyable comme on peut être transporté dans l'histoire et cet instrument vous le permet. Lorsque je joue Bach, c’est assez similaire à ce que Bach lui-même jouait. C’est un peu une machine à voyager dans le temps. Rick Vander Woulde, organiste de l’église luthérienne Highwood

Les morceaux d’histoire comme l'Opus 81 ne sont plus si nombreux aujourd'hui. Il est le plus ancien en Alberta et le troisième plus vieux au pays, d'après Rick Vander Woulde.

Ce trésor n’a jamais cessé d'être utilisé depuis son installation. L'église cherche d'ailleurs de jeunes passionnés, pianistes ou musiciens, pour former la relève et qu’ainsi, Opus 81 ne soit jamais réduit au silence.