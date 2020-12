La crise des opioïdes s’est aggravée en Alberta pendant la pandémie

La crise des opioïdes poursuit son cours, aggravée en plus par la pandémie. Des données publiées vendredi sur un nouveau site web de l'Alberta rapportent des niveaux historiques de décès par surdose en 2020.

Ce site, surveillant la toxicomanie, montre à quel point la pandémie de COVID-19 a profondément affecté la capacité des gens à gérer leurs dépendances.

Au cours des 10 premiers mois de l’année, 904 personnes sont mortes d'une intoxication aux opioïdes en Alberta. C’est un record.

Pour les personnes qui souffrent de toxicomanie et de maladie mentale, cela rend leur vie encore plus difficile , explique dans un communiqué le ministre adjoint de la Santé mentale et des Dépendances, Jason Luan.

Chaque vie perdue est une mort de trop. Jason Luan, ministre adjoint de la Santé mentale et des Dépendances.

Le phénomène a été observé partout au pays, ce qui ne fait pas de l’Alberta une exception.

Au regard du nombre de décès, la crise des opioïdes allait en s’améliorant avant l'arrivée de la pandémie dans la province. En 2019, le nombre de surdoses mortelles ainsi que le nombre d'appels aux services médicaux d'urgence impliquant des opioïdes avaient diminué.

Directives de santé publique

Ces tendances à la baisse se sont nettement inversées à partir du mois de mars. Au même moment, la fréquentation des sites d’injections supervisées à Edmonton, Calgary, Grande Prairie, Lethbridge et Red Deer a commencé à chuter. Ces services étaient soumis à des limites d'occupation au printemps.

Les directives de santé publique ont limité le nombre de personnes qui pouvaient s'inscrire à des programmes de réadaptation. Ainsi, certaines personnes recevant des traitements de substitution aux opioïdes ont cessé de se rendre dans les cliniques et de prendre leurs médicaments, selon les données.

Au départ, les règles de santé publique ont interdit aux groupes de soutien tels que Narcotiques Anonymes et Alcooliques Anonymes de tenir des réunions en salle.

Elles sont désormais autorisées avec des masques et de la distanciation physique.

Les services se sont maintenant adaptés en offrant des séances virtuelles de thérapie et de conseils 24 heures sur 24 , confie Jason Luan, le ministre adjoint de la Santé mentale et des Dépendances.

Le gouvernement a promis 140 millions de dollars pour les programmes de santé mentale et de lutte contre les dépendances au cours de son mandat de quatre ans. Quarante millions de dollars devraient être dédiés à la lutte contre les dépendances aux opioïdes.

Une partie du financement est dirigée vers des groupes communautaires qui travaillent avec les aînés, les Autochtones et les nouveaux immigrants.

Un nouveau site Internet

Le nouveau site internet, accessible au public, mettra désormais à jour les nouvelles données tous les mois, plutôt que tous les trois mois.

Il est possible de consulter les données de neuf cliniques publiques de traitement des opioïdes et de rechercher les appels d'ambulance, les visites aux urgences, les hospitalisations et les décès dans les centres urbains.

Il s'agit de l'ensemble de données publiques le plus détaillé et le plus complet du pays. Jason Luan, ministre adjoint de la Santé mentale et des Dépendances.

À terme, le gouvernement a l'intention d'ajouter des données sur les centres de traitement des dépendances en résidence. Les utilisateurs pourraient ainsi voir combien de places de traitement sont disponibles et combien de participants ont terminé des programmes financés par l'État.

Jason Luan espère que cela permettra au gouvernement et au public de voir rapidement si leurs décisions politiques sont efficaces ou s'ils doivent changer de cap.

Avec des informations de Janet French