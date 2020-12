COVID-19 : l'Outaouais attend de 500 à 600 doses du vaccin la semaine prochaine

L'Outaouais devrait recevoir entre 500 à 600 doses du vaccin contre la COVID-19 d’ici la semaine prochaine. Ce sera suffisant pour vacciner tous les résidents et tout le personnel du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond.

L’établissement compte quelque 275 résidents et 325 membres du personnel.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais a laissé filtrer quelques informations vendredi sur le début de la campagne de vaccination, laissant entendre que la région devrait recevoir entre 500 à 600 fioles du vaccin fabriqué Pfizer-BioNTech avant Noël.

La Dre Carol McConnery est médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de la Santé publique de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Ça devrait être suffisant pour cette première semaine de vaccination. On devrait être capables de couvrir à peu près 600 personnes, 500 personnes, mais on ne sait pas exactement , a indiqué la Dre Carol McConnery, médecin-conseil à la direction de la santé publique du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de L’Outaouais.

Le CHSLD Lionel-Émond, anciennement connu sous le nom de Foyer du Bonheur, a été désigné comme étant prioritaire dans la région, puisqu’il est le plus important et le plus central, expliquent les autorités. Depuis le début de la crise, 17 résidents et deux employés y ont perdu la vie en raison de la COVID-19.

Un flou persiste toutefois sur le nombre de doses exactes qui seront distribuées en Outaouais et sur la date de livraison. On va recevoir le vaccin la semaine prochaine. La date de livraison, le nombre de doses, ce n’est pas encore confirmé, mais on est prêt. Dans l’heure qui suit l’arrivée des vaccins, on peut commencer a assuré la Dre McConnery.

Soulagement chez les proches aidants

Plusieurs aidants naturels, qui accompagnent des résidents du CHSLD Lionel-Émond, se disent soulagés. Pour plusieurs, cette nouvelle annonce la fin d’une sombre période.

Pierre Rice est l’un d’entre eux. Il soutient sa mère, une résidente de l'établissement, qui se fera vacciner la semaine prochaine.

Richard Rice et un aidant naturel. Il soutient sa mère qui réside au CHSLD Lionel-Émond. Photo : Radio-Canada

Ça va être une inquiétude de moins. On a juste hâte à notre tour , a-t-il lancé.

Bravo ! , s’est exclamée Fatima Arruda, elle aussi proche aidante.

J’avais hâte qu’il arrive ! Tout le monde va se protéger. Quand ça va arriver à son tour, ma mère va se faire vacciner. J’ai hâte qu'on puisse se rassembler, parce que là, on peut juste la voir une personne à la fois. J’ai hâte, j’ai hâte , s'exclame-t-elle.

Protégé deux fois plutôt qu’une

Le sentiment est partagé par les employés de l’établissement. Olivier Sekongo est préposé aux bénéficiaires au CHSLD Lionel-Émond. Il a contracté la COVID-19 qu’il a mis deux mois à combattre. Maintenant rétabli, il a la ferme intention de recevoir le vaccin.

Olivier Sekongo est préposé aux bénéficiaires au CHSLD Lionel-Émond. Après avoir combattu la COVID-19 pendant deux mois, il est de retour au travail et a l'intention de se faire vacciner. Photo : Radio-Canada

Étant un survivant de la COVID-19, je pense que c’est une très bonne nouvelle pour moi ainsi que pour mes patients. Je souhaite qu’on reprenne notre vie. Toujours être enfermé entre quatre murs, on est fatigués de tout ça .

Même si j’ai survécu par mes propres moyens, je crois que le vaccin va booster mon système immunitaire pour pouvoir aller de l’avant. Olivier Sekongo, préposé aux bénéficiaires.

Micheline Richard est elle aussi préposée aux bénéficiaires au CHSLD Lionel-Émond. Elle fait partie de la première cohorte de nouveaux préposés, suite à l’appel à la mobilisation du gouvernement du Québec.

Micheline Richard est préposée aux bénéficiaires au CHSLD Lionel-Émond. Elle fait partie de la première cohorte de nouveaux préposés, suite à l’appel à l’aide du gouvernement du Québec. Photo : Radio-Canada

Elle n'a aucune hésitation à se faire vacciner. Je pense que ça va améliorer le sort de plusieurs personnes [...] Je vais être une des premières en ligne pour le recevoir. Je n’ai pas peur du tout du vaccin. Je pense qu’on a besoin de ça maintenant. C’est la seule chose qui va arrêter la transmission. [...] Ça va nous libérer un peu parce que le monde commence à être fatigué , a partagé Micheline Richard.

Avec les informations de Samuel Blais Gauthier et Jérémie Bergeron.