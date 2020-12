900 autres travailleurs de la santé seront vaccinés la semaine prochaine au Manitoba

Le Manitoba confirme par communiqué l’arrivée imminente d’une seconde livraison du vaccin Pfizer-BioNTech, ce qui lui permet d'aller de l’avant avec des vaccinations supplémentaires.

D'ici la fin de la journée [de vendredi], nous aurons vacciné 900 travailleurs de la santé de première ligne. Étant donné que nous recevrons d’autres vaccins, nous sommes en mesure d'offrir 900 autres possibilités de vaccination pour protéger les travailleurs de la santé , indique le premier ministre Brian Pallister.

Les travailleurs qui sont éligibles peuvent prendre rendez-vous dès vendredi en prévision de la semaine prochaine.

Les premières doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au Manitoba mercredi.

La province a aménagé un centre de vaccination dans le campus Bannatyne de l'Université du Manitoba, adjacent au Centre des sciences de la santé.

Le vaccin requiert deux doses. La seconde sera offerte dans une clinique qui sera installée dans le Centre des congrès RBC, dans trois semaines.

La clinique du Centre des sciences de la santé se prépare déjà à recevoir les 900 travailleurs additionnels. Les vaccins seront administrés du lundi 21 décembre au mercredi 23 pour ce deuxième groupe.

Les lignes téléphoniques devraient être priorisées pour la prise de rendez-vous de ces personnes , a précisé Brian Pallister dans le communiqué.

Les travailleurs de la santé admissibles aux vaccins sont ceux des unités de soins intensifs nés avant le 31 décembre 1970 et ceux qui travaillent dans les soins aigus et les foyers de soins de longue durée et qui sont nés avant le 31 décembre 1960. Les travailleurs des cliniques de vaccination sont eux aussi vaccinés.

Nous anticipons l’arrivée de livraisons additionnelles de vaccins dans les prochaines semaines. Nous allons élargir les critères d'éligibilité au moment où le gouvernement fédéral nous confirmera les livraisons supplémentaires. Nous allons éventuellement pouvoir travailler vers une vaccination pour tous les Manitobains qui le souhaitent , indique Brian Pallister.

Selon les informations de CBC/Radio-Canada