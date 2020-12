Trois-Pistoles offre un gel d'impôt municipal à ses citoyens pour 2021

Pour 2021, le coût des services d'eau et d'égout ainsi que celui de la gestion des matières résiduelles demeurent les mêmes qu’en 2020. Le taux d'imposition de l'impôt foncier est quant à lui maintenu à 1,53 $ par tranche de 100 $ de valeur foncière.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux, précise également qu'il n'y aura pas d'intérêts sur les impôts municipaux payés en retard en 2021, comme c’était le cas en 2020, en raison de la pandémie.

Il souligne que la Municipalité prévoit terminer l’année avec un surplus budgétaire d’un peu plus de 380 000 $.

C’est vraiment une année qui a été difficile pour pas mal de commerces et d’individus. Donc, au lieu de prendre le surplus et de l’utiliser à gauche et à droite, on s’est dit qu’on allait atténuer leur charge fiscale en épongeant ce qui devrait être pigé dans les poches des citoyens , explique le maire Rioux.

Certains résidents payeront tout de même un peu plus cher en 2021 qu'en 2020, puisque la valeur foncière de certains bâtiments a augmenté à la suite de la mise à jour du rôle d'évaluation municipale. En moyenne, pour une résidence unifamiliale, cette hausse est d'un peu plus de 14 $.

Regroupement des services d'incendie en 2021

En ce qui concerne les dépenses, le budget 2021 de la Ville de Trois-Pistoles prévoit entre autres une somme d’un million de dollars pour les services de sécurité publique, ce qui représente une augmentation de 216 000 $ par rapport à l’année 2020.

Cette hausse est principalement due au regroupement des services d'incendie de Trois-Pistoles avec ceux de Notre-Dame-des-Neiges, de Saint-Simon et de Saint-Éloi à partir du 1er janvier prochain.

Il y a de l’équipement à acheter et le fait de couvrir un territoire plus grand que les limites de la ville, il y a des coûts associés à ça , souligne Jean-Pierre Rioux.

Si cette restructuration entraîne des dépenses supplémentaires, le maire assure qu’elle est nécessaire et qu’elle permettra à toutes les municipalités participantes d’être mieux protégées en cas d’incendie.

Piscine, parc de planches à roulettes et réfection des rues

Le plan triennal d'immobilisations comprend notamment un montant de 350 000 $ pour la réfection de la piscine régionale des Basques et une somme de 227 000 $ pour la construction d’un parc de planche à roulettes dans la prochaine année.

Il y a un an, ces mêmes projections avaient été incluses dans le plan triennal pour 2020, mais ces projets n’ont pu se concrétiser cette année.

On a présenté des demandes d’aide financière dans des programmes provinciaux qui sont susceptibles de nous aider à réaliser ces deux projets, mais on n’a pas eu de retour du gouvernement en 2020 , indique Jean-Pierre Rioux.

C’est ce qui fait que les projets n’ont pas pu être réalisés; mais on y tient encore, alors on les reporte en 2021. Si, en 2021, on n’a pas encore de réponses positives du gouvernement, il faudra les repousser en 2022.

En 2021, la Ville de Trois-Pistoles a également inclus des investissements de 100 000 $ pour des travaux à l’hôtel de ville et de 230 000 $ pour la réfection de certaines rues dans son plan d’immobilisation.

À plus long terme, la Ville de Trois-Pistoles prévoit 10,4 millions de dollars en 2022 pour la réfection de la rue Notre-Dame Ouest.