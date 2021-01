Cédric Desruisseaux : l'histoire d'un retour au sommet

Quand vient le temps de faire les bilans de fin d'année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ), on ne peut passer à côté du retour au sommet de Cédric Desruisseaux, des Islanders de Charlottetown .

L'attaquant âgé de 20 ans connaît un début de saison fulgurant : 19 buts à ses 14 premières parties. L'an dernier, il avait déjoué les gardiens adverses 14 fois en... 56 matchs. C'est toute une différence en un an.

Mon état d'esprit a changé , explique Desruisseaux. L'année passée, je pense que je voyais un petit peu trop loin et je me donnais trop d'objectifs en termes de nombres.

Cédric Desruisseaux a retrouvé sa touche magique autour des filets. Photo : Islanders de Charlottetown

Cette année, il se concentre sur le moment présent.

Avant la pause forcée du temps des Fêtes par la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , en raison des difficultés causées par la COVID-19, Desruisseaux était sur une séquence de 13 matchs de suite avec au moins 1 but. De plus, les Islanders n'ont subi que deux défaites en 14 parties.

Ce message des Islanders sur Twitter souligne que seulement deux joueurs ont connu des séquences de 13 parties consécutives avec au moins un but depuis l'année 2000 : Sidney Crosby et Cédric Desruisseaux.

Un juste retour

La vie du jeune homme originaire de Warwick, au Québec, a tout de même été bousculée depuis quelques années. Repêché au premier tour de la séance de 2016 par les Tigres de Victoriaville, il a été échangé aux Voltigeurs de Drummondville en 2017, puis aux Islanders de Charlottetown en 2019.

De son propre aveu, l'arrivée à Charlottetown l'a secoué un peu.

C'est tout un ajustement de passer du Québec aux Maritimes , mentionne-t-il. On est loin de chez nous, ça se passe en anglais. Mais, avec du recul, ç'a été bon pour moi. Je suis plus mature, plus complet comme personne.

Il faut ajouter à cela la pression, qu'il s'imposait lui-même de vouloir bien faire.

Jim Hulton, directeur général et entraîneur-chef, Islanders de Charlottetown Photo : Julien Lecacheur

Le directeur général et entraîneur, Jim Hulton, a fait un échange pour que j'aide l'équipe tout de suite et ce n'est pas ce que j'ai fait , analyse froidement Desruisseaux.

Cédric Desruisseaux s'est joint aux Islanders de Charlottetown en juin 2019. Photo : Islanders de Charlottown

Sur une lancée

La saison 2019-2020 s'est terminée abruptement en raison de la pandémie, en mars dernier. Cette pause a été bénéfique pour lui.

Au camp d'entraînement, le défi à relever était double, en raison de son âge. Il y a une limite de trois joueurs de 20 ans par équipe et les entraîneurs ne peuvent se permettre de garder des joueurs sous-performants.

Il faut que tu montres que tu as ta place, que tu es un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le fait d'avoir été arrêté pendant longtemps, c'était comme un peu stressant quand est venu le temps de recommencer: pratiquer, ce n’est pas comme jouer. Cédric Desruisseaux

Un avenir en bleu et or?

Cette première moitié de saison de qualité donne espoir à Cédric Desruisseaux pour son avenir.

C'est sûr que de décrocher un contrat professionnel, ce serait un exploit et un rêve , révèle-t-il. En même temps, si ça n'arrive pas cette année, je vais juste passer par le côté universitaire.

Il explore encore ses options. Mais, les Aigles Bleus de l'Université de Moncton semblent très intéressés.

C'est la première université qui m'a contacté. C'est aussi celle qui m'intéresse sur les plans hockey et école. Ils sont dans la course. Je vais voir en temps et lieu. Cédric Desruisseaux

D'ici là, Desruisseaux continuera d'aider les Islanders à bien se placer pour la conquête d'un championnat.