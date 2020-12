Partir ou rester? Le dilemme des snowbirds acadiens en cette année particulière

Plusieurs retraités canadiens qui migrent habituellement vers la Floride ont choisi de rester au pays cette année. D’autres ont décidé de prendre le risque pour retrouver la chaleur, leur propriété et leur cercle social, même si cela va à l’encontre des recommandations d’Affaires mondiales Canada.

Parmi eux, Gaston et Georgette St-Onge, d'Edmundston. Les propriétaires d’une maison à Fort Lauderdale ont décidé de partir à la mi-novembre, munis de bonnes assurances.

Gaston St-Onge a pris la décision de partir cet hiver après s'être rendu en Floride en septembre pour vendre une propriété. Sur place, il s'est dit rassuré par la prise au sérieux du virus de la population.

Franchement, après avoir vu ici puis chez nous, ça se protège, je pense, un peu plus ici , affirme-t-il.

Une bonne assurance, un élément essentiel pour partir

Selon l’Association canadienne des snowbirds, 30 % des Canadiens ont choisi de se rapprocher quand même de la chaleur cet hiver.

Les Canadiens qui décident de partir en dépit des recommandations gouvernementales doivent être bien assurés, puisqu'aucun rapatriement n'est effectué en cas de détérioration de la situation sanitaire.

D'ailleurs, le fait de posséder une propriété à l'étranger ne constitue pas un motif de voyage essentiel, aux yeux du gouvernement.

Il faut avoir de bonnes assurances qui vont couvrir tous les frais occasionnés si jamais on devait être hospitalisé, que ce soit à cause de la COVID ou une autre maladie , explique Johanne Blaine, directrice pour le Québec et la francophonie de l’Association canadienne des snowbirds.

Johanne Blain, directrice pour le Québec et la francophonie de l’Association canadienne des snowbirds. Photo : Radio-Canada

Il faut bien lire les polices d'assurance et vérifier qu'il n'y a pas de maximum ou de clauses qui font payer une ou deux journées à l'hôpital. Johanne Blain, directrice pour le Québec et la francophonie pour l’Association canadienne des snowbirds

Les polices d'assurance devraient couvrir à hauteur de 2 à 5 millions de dollars, selon elle.

Espoir d'ici l'automne prochain

Tout comme les St-Onge, Gilles et Jane Picard quittent Edmundston chaque année pour passer l’hiver en Floride, et ce, depuis maintenant 13 ans.

Même s’ils ont de bonnes assurances voyage, ils ont décidé cette année de passer l’hiver au Canada.

J’ai eu quelques crises cardiaques. Je suis diabétique. Donc, j'essaie d’éviter les endroits publics autant que possible. La Floride n’est pas une place qui me donnerait du bon temps cette année , raconte M. Picard.

Gilles Picard souhaite que la pandémie soit rapidement chose du passé afin de pouvoir retourner en Floride en 2022.

J’espère bien que l’année prochaine on va pouvoir y aller. Parce que, passé deux ans de suite, je ne sais pas comment ça va aller.

L’Association canadienne des snowbirds croit qu'un retour sécuritaire est envisageable pour l'automne prochain.

Avec les informations de Serge Bouchard et de Marie-Hélène Lange