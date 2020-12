Quand la pandémie fait renaître une amitié vieille de 30 ans

Propos de Huguette recueillis par Julie Tremblay

Je vis toute seule dans ma maison. Je l’avais achetée avec mon conjoint, qui est décédé il y a deux ans. Pendant le confinement, au printemps, j’étais ici. Je suivais l’évolution de la pandémie, comme tout le monde, j’obéissais aux consignes le plus possible. J’ai 76 ans, je suis à risque. Par contre, je suis en bonne santé, je marche à tous les jours.

Tout ça, la pandémie, ça m’a surprise. Je ne pensais pas que ça allait durer si longtemps. Le problème, c’est que petit à petit, la peur et l’anxiété se sont installées. Mais je faisais attention, je me disais advienne que pourra, je fais ce qu’il faut faire. Pour le reste, on verra .

Ma fille reste pas loin, elle a des enfants. Cet été, c’était bien, on pouvait se voir dehors. Ce n'était pas trop triste, on respectait les consignes. En plus, je reste dans un beau coin de pays. Ça aide, de vivre dans un endroit comme ça, de ne pas être dans un centre pour les personnes âgées. Dans les circonstances, je suis choyée.

Le plus dur, cet été, c’était de dire à mes petits-enfants de ne pas me toucher, de ne pas m’embrasser, de rester loin. Je me sentais responsable de le faire, mais c’était pas naturel.

Cet automne, la pandémie m’a permis de renouer avec un ami que j’avais pas vu depuis 30 ans. On s’était rencontrés autrefois, dans une ville minière. On s’était rencontrés et on s’était aimés, mais on avait des enfants tous les deux, alors on s’était séparés. La vie nous avait séparés. Entre-temps, j’ai fait ma vie de mon bord et lui, du sien.

En 2018, j’ai eu beaucoup de mortalité, mon conjoint est mort, mon frère est mort, le père de mes enfants est mort. J’ai vu son nom passer sur Facebook, on s’est contactés, on a parlé. On a repris contact.

Dernièrement, il est venu ici, dans ma maison. Vu qu’il y avait la pandémie, lui aussi était anxieux, alors je lui ai demandé s’il voulait venir rester avec moi, mais en ami, pas en amoureux. Je ne pensais pas qu’il allait venir, mais il est venu et quand on s'est revus, c’était comme si c’était hier. Ç’a été fluide et ç’a été facile.

Tous les deux, on avait de l’anxiété et c’est sorti. Ça m’a fait du bien par en-dedans. Pendant six semaines, j’ai pu rire, cuisiner avec une personne. J’avais vraiment besoin d’être avec quelqu’un. J’étais toute seule, ça faisait deux ans que j’étais toute seule.

Je pense sincèrement que s’il n'y avait pas eu la pandémie, on ne se serait pas revus. J’aurais jamais eu le culot de lui demander de venir rester avec moi un bout de temps. J’avais besoin de cette personne-là et elle est venue. Ça a fitté. La vie, des fois, ça arrange les choses.

Après cette belle rencontre-là, je me dis souvent que quand on est en forme et quand la vie va bien, il y a beaucoup de personnes qu’on néglige. Cette pandémie-là nous fait réfléchir à ce qu’on n'a pas fait, à ce qu’on aurait pu faire avec les personnes qu’on aime.

Ce qu’on vit présentement, ça m’a appris ça. Il y a de l’espoir. Il faut voir les belles choses, même si c’est vraiment difficile.

Maintenant, mon ami est reparti, mais on se parle encore, et je sais qu’on va se revoir.