Des municipalités se mobilisent pour améliorer les services de garderie

Dans un rapport transmis au gouvernement québécois, le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, dénonce la pénurie de main-d’œuvre et le manque de place en garderie sur la Côte-Nord. Il y demande également une intervention rapide de plusieurs ministères.

Dans ce rapport, le maire affirme que la non-disponibilité des services de garde est un dossier prioritaire pour la Côte-Nord puisqu’elle est un frein au développement économique de la région et contribue à son déclin démographique.

Il y a des professionnels qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants , déplore Réjean Porlier. Ils ne resteront pas ici. Ils vont tenter de trouver un endroit où ils vont pouvoir faire garder leurs enfants. J'ai toujours pensé que ce dossier-là doit être sur le dessus de la pile. On ne pourra pas relancer l’économie comme on voudrait le faire si la population n’est pas capable de faire garder ses enfants.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Il y signale aussi que le manque de places en garderie contribue à la hausse des signalements à la DPJDirection de la protection de la jeunesse , qui est plus marquée sur la Côte-Nord qu’ailleurs au Québec.

Réjean Porlier souligne aussi que la pandémie de COVID-19 a aggravé le problème.

La Côte-Nord a perdu plus de 400 places en milieu familial au cours des 24 derniers mois : un phénomène aggravé par la crise sanitaire qui semble ne pas avoir de fin. La pénurie de places en services de garde éducatifs à l’enfance pour notre région est maintes fois supérieure aux portraits évoqués par le ministère de la Famille , peut-on lire dans ce rapport.

Le maire demande l’intervention de Québec pour établir un plan d’action et déterminer les changements à opérer pour augmenter le nombre de place en garderies.

Quand des services de garde manquent de places, ça va affecter notre PIBproduit intérieur brut , explique-t-il. Il faut nécessairement que dans l’équation qu'on soit rapidement assis et qu'on trouve des solutions durables pour la question des services de garde.

Selon lui, les 137 nouvelles places en garderie sur la Côte-Nord promises par Québec ne sont pas suffisantes pour régler de façon durable de problème.

L' UMQ Union des municipalités du Québec se mobilise

En parallèle, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) lance son propre comité politique sur les services de garde. Une réunion virtuelle à cet effet a d’ailleurs lieu, vendredi.

L’objectif est de proposer des orientations et des pistes d’action municipales face à l’enjeu de la pénurie de places dans les services de garde qui affecte présentement les régions du Québec , selon l’ UMQUnion des municipalités du Québec .

L’enjeu des services de garde a été identifié comme un élément central de la relance économique par les mairesses et maires consultés cet automne lors des Rendez-vous régionaux du monde municipal. Pour l’Union, ces services de proximité sont essentiels pour le dynamisme économique de nos communautés et la qualité de nos milieux de vie , ajoute l’ UMQUnion des municipalités du Québec par voie de communiqué.

Réjean Porlier affirme que des actions ont déjà été mises en place dans la région pour assurer la continuité des services dans les CPECentre de la petite enfance . C’est le cas de la création d’une formation, offerte par les cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles, qui a pour but de former 30 éducatrices.