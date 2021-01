Une cour neuve pour l’école de Labrecque

Classes extérieures, patinoire, remise et serre : la cour extérieure de l’école primaire de Labrecque est devenue un milieu de vie dynamique pour les élèves depuis que la première phase des travaux de près de 225 000 $ est finalisée.

La directrice de l’école, Mélany Fortin, avait en tête depuis longtemps de créer cet environnement inspiré de ce que l’on retrouve dans la communauté. On voulait vraiment avoir une cour un peu particulière avec tout ce qui nous entoure à Saint-Léon, avec le bois, la forêt, le lac , explique-t-elle.

On a vraiment une école qui est au milieu de la nature donc on s'est dit que ça serait important de faire ressortir ces éléments pour notre cour d'école. Mélany Fortin, directrice de l'école

Mélany Fortin voit de nombreux bienfaits pour les élèves dans l’aménagement de cette cour : bien-être et détente, développement global de l’enfant, lien avec la nature.

Rose Tremblay, 9 ans, est aussi emballée. Elle est vraiment plus hot qu'avant la cour , a-t-elle lancé, ajoutant avoir hâte que le poulailler soit installé, au printemps prochain.

Les jeunes vont pouvoir bénéficier d'une classe extérieure. Photo : Radio-Canada

Depuis la fin de l'été, différentes infrastructures ont été créées. Des classes extérieures vont servir à la fois à transmettre la pédagogie en plein air et aussi d'espace pique-nique pour les utilisateurs du service de garde. Le printemps, l'été et l'automne, une patinoire sera convertie en terrain de basketball et de soccer.

Les élèves pourront aussi développer leur pouce vert avec la serre. Ils pourront débuter des semis. Quand les plants auront suffisamment grandi, ils seront transplantés dans le jardin communautaire. Des recettes pourraient aussi être faites avec les récoltes du jardin.

C’est d’ailleurs un souhait de la municipalité que la cour d’école soit utilisée par l’ensemble de la population. Ça [la cour] peut être un beau projet école/famille/communauté parce qu'on a le camp de jour qui est situé tout de suite à côté, explique la conseillère municipale de Labrecque Marie-Josée Larouche. Les enfants vont venir essayer nos installations. [...] On a aussi la résidence [pour aînés] qui est notre voisin. Les résidents peuvent venir prendre leur marche, faire une petite pause avec nos tables de pique-nique.

Le comité responsable prévoit aménager un sentier d'hébertisme ainsi qu'un mur d'escalade au printemps.

La municipalité de Labrecque, le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, le ministère de l'Éducation, le député Éric Girard, BPDL et Construction Jonat font partie des principaux partenaires financiers.