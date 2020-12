Dans ma capsule temporelle de 2020, il y aurait...

Nous avons demandé à six personnes de la région, provenant de différents horizons, de nous dire quels objets ils auraient sélectionnés si on leur demandait de faire une capsule temporelle représentant l’année 2020. Voici ce qu’ils auraient aimé laisser comme témoignage pour les générations futures.

Un virus qui unit

Nom : Renée Michelle Michaud

Occupation : artiste autochtone multidisciplinaire

Objet : un poème

Renée Michelle Michaud a voulu laisser un témoignage bien personnel avec un poème, qui est inspiré par ses ami(e)s et les artistes de sa communauté.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Un virus qui unit

Entretenir les liens, malgré la distance

Nom : Geneviève Cloutier

Occupation : technicienne ambulancière paramédical

Objet : un cellulaire

Geneviève Cloutier a voulu souligner comment la technologie, notamment les applications de messagerie, lui ont permis de garder le contact avec les membres de sa famille, malgré les mesures de distanciation.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Entretenir les liens, malgré la distance

Prendre du temps pour soi-même

Nom : Osvaldo Jeanty

Occupation : planificateur financier et ancien entraîneur-chef des Blackjacks d'Ottawa

Objet : une horloge

Paradoxalement, c’est grâce à la pandémie qu’Osvaldo Jeanty a appris à prendre du temps pour lui. La situation l’a forcé à ralentir, à apprécier les petites choses comme passer du temps en famille, prendre soin de sa santé.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Prendre du temps pour soi-même

Une source d’ondes positives

Nom : Suzan Richards

Occupation : artiste spécialisée en danse afro-antillaise

Objet : des pierres et des cristaux de méditation

En 2020, Suzan Richards a pris l’habitude de méditer avec des pierres et des cristaux, afin de trouver son équilibre.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Une source d’ondes positives

Un projet nourrissant

Nom : Dominic Guénette

Occupation : animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire, École secondaire Grande-Rivière

Objet : une circulaire d’épicerie

Dominic Guénette et ses collègues de l’École secondaire Grande-Rivière ont monté un projet visant à aider des familles d'Aylmer qui vivaient des moments difficiles.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Un projet nourrissant

Une chanson pour espérer

Nom : Catalina Fernandez Ansieta

Occupation : étudiante en sciences de la santé, Université d’Ottawa

Objet : les paroles de la chanson Waiting on the world to change, de John Mayer

La chanson Waiting on the world to change, de John Mayer, est importante pour Catalina Fernandez Ansieta, car elle parle du fait que des changements sociaux sont nécessaires, mais elle donne aussi de l’espoir.