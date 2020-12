Un demi-million de Canadiens ont été infectés par la COVID-19

Actuellement, quelque 76 000 Canadiens sont toujours infectés par la COVID-19 (cas actifs), ce qui représente plus du double par rapport à ce printemps, lorsque le record de cas actifs s'établissait à 35 001. Et dans plusieurs provinces, ce nombre est en forte augmentation.

Un peu plus de 80 % des 500 000 personnes infectées depuis le début de la pandémie sont maintenant considérées comme rétablies. Il faut rappeler que la définition de personne rétablie varie d’une province à l’autre. Par exemple, au Québec, on considère automatiquement qu'une personne est rétablie 10 jours après la date de prélèvement, mais en Ontario, c’est après 14 jours.

Il faut aussi préciser que de nombreuses personnes considérées comme rétablies continuent d’avoir des symptômes et des séquelles pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il n’existe pas encore de données au Canada sur ces cas, mais selon le King’s College de Londres, au moins 10 % des personnes ayant été infectées par la COVID-19 ont des symptômes qui se prolongent sur plus de trois semaines.

L’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, qui avaient été relativement épargnés au printemps et pendant l'été, subissent désormais des hausses inquiétantes de nouveaux cas depuis octobre.

L’Alberta est passée de 6200 cas actifs au début de novembre à près de 20 000 le 18 décembre. Suivent l’Ontario et le Québec, qui en comptent un peu plus de 17 000 chacun à cette même date.

Mais c’est l'Alberta qui a le taux le plus élevé de cas actifs du pays, avec 449 cas actifs par 100 000 habitants.

Parmi les cas actifs, il y en a près de 3500 qui ont été détectés sur le territoire des Premières Nations, la plupart au Manitoba et en Alberta.

Depuis une semaine, plus de 46 000 nouveaux cas par jour ont été détectés au Canada. L’Ontario enregistre maintenant plus de 2000 nouveaux cas par jour. Le Québec n’est pas très loin derrière, avec une moyenne de 1825 cas depuis les 7 derniers jours.

L’Alberta a recensé en moyenne plus de 1500 cas par jour au cours de la dernière semaine. Jusqu’en novembre, l’Alberta n’avait jamais dépassé les 500 nouveaux cas par jour.

Depuis la dernière semaine, Edmonton, Montréal, Toronto et Calgary ont tous signalé plus de 500 nouveaux cas par jour. Québec, Winnipeg et Edmonton sont les provinces qui comptent le plus de décès durant cette même période.

Hospitalisations et décès : la hausse se poursuit

Le nombre croissant de nouveaux cas depuis les deux derniers mois se traduit par une hausse importante d’hospitalisations et de décès.

Il y a présentement environ 4000 Canadiens hospitalisés en raison de la COVID-19 et près de 700 aux soins intensifs. Au plus fort de la première vague, il y avait 3070 hospitalisations (6 mai) et 594 personnes aux soins intensifs (18 avril).

Depuis le mois de décembre seulement, plus de 2100 Canadiens sont morts de la COVID-19, ce qui porte le bilan canadien à plus de 14 000 décès.

Le gouvernement albertain a par ailleurs indiqué cette semaine que la COVID-19 a tué plus d’Albertains cette année que la grippe au cours des 10 dernières années combinées.

En comparaison, chaque année au Canada, l'influenza provoque environ 12 200 hospitalisations et 3500 décès.

Cette deuxième vague continue d’exercer une forte pression sur les ressources locales en santé, en particulier dans les régions qui connaissent les taux d’infection les plus élevés.

Nous sommes tous touchés par cette situation, car nos travailleurs de la santé et notre système de santé s’acquittent d’une lourde charge, et des interventions médicales non urgentes, mais importantes, doivent être annulées ou reportées, ce qui alourdit l’arriéré préexistant , a déclaré cette semaine l'administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam.

Ailleurs dans le monde

La hausse du nombre de nouveaux cas depuis les dernières semaines se poursuit non seulement au Canada, mais dans beaucoup d'autres pays, particulièrement aux États-Unis. Alors que le Canada a détecté 477 cas de COVID-19 par 100 000 habitants depuis le dernier mois, les États-Unis en ont recensé près de 1750.

Plusieurs pays en Europe ont vu une légère baisse du nombre de nouveaux cas depuis une ou deux semaines. Rappelons que ces pays avaient imposé des mesures de confinement il y a environ un mois.

À travers le monde depuis un mois, il y a en moyenne plus de 639 000 nouveaux cas et 10 750 décès par jour.

Une vague qui est loin d’être terminée

Le Dr Howard Njoo, l'administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, a pour sa part averti la population cette semaine que le début de la campagne de vaccination ne sonne pas la fin de la pandémie. Nous n’avons pas fini de vivre avec la COVID-19. [...] Les vaccins sont une bonne nouvelle pour les Canadiens, mais il est crucial de continuer à suivre les directives des agences de santé publique locales et de continuer à suivre les règles sanitaires individuelles.

Si les Canadiens maintiennent le nombre actuel de leurs contacts, Santé Canada estime que le Canada est susceptible d'enregistrer 15 000 nouveaux cas par jour à partir de la mi-janvier. Au rythme actuel et sans diminution des contacts, l’Alberta et le Québec pourraient voir plus de 2500 nouveaux cas par jour chacun; l’Ontario s’approcherait des 3000 cas quotidiens.

Selon des prévisions dévoilées en avril par Ottawa, le Canada recenserait entre 934 000 et 1 879 999 cas de COVID-19 et jusqu'à 22 000 morts d’ici la fin de la pandémie. Les autorités de santé publique ont précisé qu'avec les mesures les plus strictes, de 1 % à 10 % des Canadiens pourraient être infectés et que la courbe de progression pourrait atteindre son sommet d'ici le début de l'été. Le pays pourrait connaître entre 73 000 et 146 000 hospitalisations et entre 23 000 et 46 000 cas aux soins intensifs.

Le Canada affirme que 375 000 Canadiens auront été vaccinés contre la COVID-19 d'ici la fin de janvier 2021.