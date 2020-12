Cri du cœur pour la réussite scolaire au secondaire

La jeune femme de Shawinigan a écrit une lettre au premier ministre pour le sensibiliser aux difficultés que rencontrent actuellement les finissants du secondaire. Bien que l’adolescente croit qu’elle réussira à décrocher son diplôme avec plus d’efforts, ce n’est pas le cas de tous ses camarades de classe.

Juste dans ma classe cette année, il y a deux élèves qui ont lâché l’école. C’est vraiment ça qui m’a poussé à écrire ma lettre. C’est pas normal que deux élèves qui l’année passée me disaient qu’ils vont avoir leur diplôme décrochent. Sarah-Jade Balleux-Gélinas, élève de cinquième secondaire

L’élève de l’École secondaire du Rocher de Shawinigan n’avait aucun problème d’apprentissage avant la pandémie. Elle souligne qu’elle a maintenant des difficultés dans plusieurs matières avec les cours à distance.

C’est comme si on s’auto-enseignait un peu, parce que oui, il y a l’enseignant avec nous, mais il n’y a pas d’interactions avec les autres élèves , explique-t-elle.

L’aspect de la concentration est plus difficile, alors que les sources de distraction à la maison sont nombreuses, tels la fratrie, les téléphones cellulaires.

Un jeune reçoit une réponse de François Legault

Un autre finissant de la Mauricie, Eliott Beaulieu, avait aussi tenté de sensibiliser le premier ministre à ses difficultés d’apprentissage en contexte pandémie.

Finissant, l’école à distance est particulièrement difficile pour lui alors qu’il vit avec un déficit d’attention et des difficultés d’apprentissage. Le jeune homme déplorait particulièrement de ne plus pouvoir pratiquer son sport, le basket-ball.

François Legault lui a répondu dans une lettre lui étant personnellement adressée. Le premier ministre y réitère l’importance de respecter les mesures sanitaires pour pouvoir le plus rapidement possible retourner à un rythme de vie plus normal.

Je suis heureux de vous annoncer que les activités sportives pour les jeunes font partie de mes priorités , peut-on lire dans la lettre du premier ministre, publiée sur les réseau sociaux.

Le père d’Elliott, Frédéric Beaulieu, dit que la lettre de M. Legault a redonné de la motivation à son fils dans un message publié sur Facebook.