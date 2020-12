Rue Rideau : des charrettes au transport collectif

Après avoir été paralysée par cinq ans de construction et un énorme trou, la rue Rideau est fin prête à accueillir à nouveau les passants, qu’ils soient à pied, à vélo, en voiture ou en transport commun.

La modernisation de cette artère principale ne date pas d’hier. Selon l’archiviste à la ville d’Ottawa, Anne Lauzon, les refontes de la rue se sont accumulées depuis sa création à la fin des années 1820. On a fait preuve de beaucoup d’innovation afin de s’adapter aux besoins des gens qui vivaient sur et près de la rue Rideau.

1828

Durant ces années, le quartier est en plein essor avec la construction du canal Rideau. L’emplacement actuel de la rue Rideau, à l’époque un marais, a été choisi par le lieutenant-colonel John By vers 1828 pour y construire un chemin pouvant se rendre jusqu’à Montréal.

Dès l’année suivante, on a commencé à drainer le site où se trouve aujourd’hui la rue Rideau. Les travaux se sont terminés en 1838 , explique l’archiviste en entrevue à l'émission Sur le vif.

Pendant ce temps, le Marché By a fait son apparition à quelques pas. Rapidement, la rue est devenue un incontournable avec l’arrivée massive de personnes, venues pour la construction du canal Rideau , raconte Mme Lauzon.

La rue Rideau à l'intersection de la rue Dalhousie en 1860 Photo : Bibliothèques et Archives Canada

Les personnes fréquentant la rue Rideau étaient principalement des résidents, ainsi que des marchands et des commerçants qui se déplaçaient pour approvisionner les résidents et les commerces. Il y avait des gens d’un peu partout : du Québec, des Irlandais, des Écossais, en plus de l’armée qui était basée à Barracks Hill, où se trouve aujourd’hui la colline du Parlement , dit-elle.

À partir de la fin des années 1840, des écoles font leur apparition dans le quartier. Des drains et des égouts sont également installés dans le sous-sol de la rue.

Photo de la rue Rideau prise en 1875 Photo : Bibliothèque et Archives Canada

1887

Alors que toutes les rues de la ville sont éclairées par des lampes, l’éclairage électrique fait son apparition sur la rue Rideau. Finalement en 1887, Ottawa est devenue la première ville en Amérique du Nord à éclairer entièrement ses rues à l’électricité souligne l'archiviste

1891

En 1891, Ottawa se dote de sa première ligne de transport en commun : une ligne de tram, installée par l'Ottawa electric railway. Elle avait trois arrêts : les rues St-Patrick, Dalhousie, et Rideau. Ça a transformé l’aménagement de la rue qui, jusque-là, ne comptait que des carrosses, charrettes, piétons et vélos. On avait déjà commencé à cette époque à élargir les trottoirs pour permettre la circulation piétonne , explique l’archiviste.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La rue Rideau au coin de la rue Mackenzie en 1912 Photo : Bibliothèque et Archives Canada

1912

Cette année-là marque l’ouverture du Château Laurier et de la Gare Union. Ces édifices créent un tournant pour la ville sur le plan touristique, et un tout nouvel aspect de l’utilisation de la rue Rideau. Cette affluence vient également changer le paysage commercial de la rue Rideau.

La rue Rideau vue de la place Connaught en 1929 Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Plus tard, dans les années 1950, les trams sont remplacés par les autobus de transports en commun. Les années qui suivent sont marquées par d’importants investissements dans le centre-ville d’Ottawa, pour les transports, mais également pour la construction d’un centre de conférence et du centre commercial CF Rideau.

La construction du centre Rideau en 1981 Photo : Archives de la ville d'Ottawa

Réouverture après 6 ans

Depuis 2014, cette artère principale est parsemée de cônes orange pour diverses raisons.

D’abord, une portion de la rue Rideau, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie, a été fermée à la circulation pour des travaux d’embellissement de la rue, des rénovations au Centre Rideau et ensuite la construction de la Ligne de la Confédération du train léger.

La chaussée rue Rideau entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie s'effondre à Ottawa en 2016. Photo : Radio-Canada

L'année suivante, la rue Rideau au coin de la promenade Sussex s’est affaissée créant un énorme gouffre qui a avalé une camionnette garée et trois voies de circulation, engendrant encore plus de travaux. L’endroit a depuis, fait l'objet d'un important projet d'aménagement. Le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, assure que l’artère aura une toute nouvelle apparence beaucoup plus attirante pour tout le monde .

À la réouverture de la rue Rideau samedi à 14 h, il n'y aura que deux voies de circulation au lieu de quatre, avec des espaces dédiés aux autobus.

Il y aura également des pistes cyclables séparées, que la ville prévoit relier à d'autres pistes cyclables à l'avenir, ainsi que plus d'arbres et de vastes trottoirs, larges de 10 mètres à certains endroits.